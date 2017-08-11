16+
!17°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Пожилую мурманчанку ограбили в безлюдном месте

13:0611 августа 2017Просмотров: 204

В полицию Мурманска обратилась 76-летняя жительница города с заявлением о грабеже.

Пенсионерка рассказала, что днем возвращалась домой из магазина. Когда она проходила по безлюдной лесопарковой зоне, к ней подошел неизвестный и выхватил у нее сумку с находящимся в ней мобильным телефоном. Ущерб, причиненный грабителем, составил 1250 рублей.

Потерпевшая описала приметы злоумышленника. Оперативники изъяли записи с уличной камеры видеонаблюдения, расположенной неподалеку от места происшествия.

Полицейские выяснили, что грабеж мог совершить безработный, ранее не судимый местный житель 1993 года рождения.

Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть.

Злоумышленник признался в ограблении пожилой женщины. Похищенный телефон полицейские изъяли у него в ходе личного досмотра, сумка была обнаружена на месте преступления, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Хулигану грозит до 4 лет лишения свободы.

Читайте также
В этом году на путях Октябрьской железной дороги погибло 92 человекаВ Грозном открылся Всероссийский телевизионный форум «Современное телевидение. Опыт и персперктивы»В Мурманске горела сторожевая будкаРазбойник из Мурманска, ограбивший и убивший двух женщин, предстанет перед судом
С начала года 77 мурманчан получили штрафы за парковку на местах для инвалидовВ России истребитель пятого поколения получил серийное названиеПрогноз погоды по Мурманской области на 12 августаВ поселках Краснощелье и Ревда ликвидировали несанкционированные свалкиИнспекторы жилинспекции провели внеплановые проверки в Мурманской областиСегодня впервые отмечается День транспортной службы уголовно-исполнительной системы
Комментарии
Август2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс