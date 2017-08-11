Пожилую мурманчанку ограбили в безлюдном месте

В полицию Мурманска обратилась 76-летняя жительница города с заявлением о грабеже.

Пенсионерка рассказала, что днем возвращалась домой из магазина. Когда она проходила по безлюдной лесопарковой зоне, к ней подошел неизвестный и выхватил у нее сумку с находящимся в ней мобильным телефоном. Ущерб, причиненный грабителем, составил 1250 рублей.

Потерпевшая описала приметы злоумышленника. Оперативники изъяли записи с уличной камеры видеонаблюдения, расположенной неподалеку от места происшествия.

Полицейские выяснили, что грабеж мог совершить безработный, ранее не судимый местный житель 1993 года рождения.

Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть.

Злоумышленник признался в ограблении пожилой женщины. Похищенный телефон полицейские изъяли у него в ходе личного досмотра, сумка была обнаружена на месте преступления, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Хулигану грозит до 4 лет лишения свободы.