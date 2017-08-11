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С начала года 77 мурманчан получили штрафы за парковку на местах для инвалидов

13:1411 августа 2017Просмотров: 91

Сотрудники мурманского ГИБДД в ходе очередного рейда проверили соблюдение правил парковки на местах для людей с ограниченными возможностями.

На большой парковочной зоне возле одного из гипермаркетов не обошлось без тех, кто занимают парковочные места, обозначенные специальным знаком «инвалид». В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

Госавтоинспекция Мурманска напоминает, что за нарушение правил парковки на местах для людей с ограниченными возможностями предусмотрен штраф 5 тысяч рублей, а также эвакуация транспортного средства, если водитель на месте отсутствует.

Всего за 7 месяцев 2017 года сотрудниками дорожной полиции областного центра составлено свыше 77 административных материалов за данное правонарушение.

Рейды по выявлению нарушений правил парковки проводятся полицейскими на постоянной основе, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

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