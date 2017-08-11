Выдающиеся спортсмены встретились с губернатором Мурманской области

Завтра в России отмечают день физкультурника, ежегодно каждую вторую субботу в городах страны проводятся спортивные мероприятия. Сегодня, в преддверии события губернатор Марина Ковтун встретилась с теми, для кого этот праздник - профессиональный.

Заслуженный тренер по биатлону Владимир Щукин отмечает сразу два праздника - профессиональный и юбилей - 80 лет. За долгую тренерскую карьеру он воспитал 17 мастеров спорта, включая двукратную чемпионку мира Анну Богалий.



Владимир Щукин, заслуженный тренер России по биатлону: «Вообще, Мурманск богат на олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Милорадов - чемпион мира, Кириенко - двукратный серебряный призер олимпиады. Перечислять можно долго. Зенков Андрей, чемпион мира тоже… Да уже сколько лет-то прошло? Тридцать лет как они были чемпионами. А сейчас новые будут подрастать!»



Для молодых спортсменов в области сейчас создаются все условия. Например, реконструированный спорткомплекс в Долине Уюта может получить международный статус. Это позволит принимать такие соревнования, как чемпионат Европы.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Всего 11 субъектов Российской Федерации имеют лицензированные площадки для проведения международных соревнований. Мы вступаем в жесткую конкуренцию с другими зимними регионами. И я думаю, что мы выдержим эту конкуренцию. У нас есть явно выраженные конкурентные преимущества. Это долгий зимний сезон, близость к Европе и близость к центру России».



Идет работа и над внедрением комплекса ГТО. В городах и поселках области устанавливают площадки, где можно и тренироваться, и сдавать зачет. С начала года уже больше пятисот человек получили значки ГТО, из них каждый третий - золотой.