12 августа – День гибели АПЛ «Курск»

12 августа 2000 года произошла одна из самых больших трагедий начала третьего тысячелетия — в Баренцевом море затонула подводная лодка «Курск». Сегодня, 12 августа 2017 года исполняется 17 лет со дня трагических событий.

Подводная лодка Курск затонула в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота. По сообщению Генпрокуратуры, «Курск» затонул в результате взрыва учебной торпеды внутри четвертого торпедного аппарата, повлекшего за собой взрыв остальных торпед, находившихся в первом отсеке АПРК, однако точная причина гибели АПЛ до сих пор остается неизвестной.

В Мурманске у мемориала морякам, погибшим в мирное время, сегодня пройдёт митинг памяти экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск».