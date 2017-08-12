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12 августа – День гибели АПЛ «Курск»

10:4712 августа 2017Просмотров: 86

12 августа 2000 года произошла одна из самых больших трагедий начала третьего тысячелетия — в Баренцевом море затонула подводная лодка «Курск». Сегодня, 12 августа 2017 года исполняется 17 лет со дня трагических событий.

Подводная лодка Курск затонула в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота. По сообщению Генпрокуратуры, «Курск» затонул в результате взрыва учебной торпеды внутри четвертого торпедного аппарата, повлекшего за собой взрыв остальных торпед, находившихся в первом отсеке АПРК, однако точная причина гибели АПЛ до сих пор остается неизвестной.

В Мурманске у мемориала морякам, погибшим в мирное время, сегодня пройдёт митинг памяти экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск».

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