Быть или не быть экономической грамотности?

Сильная экономика - процветающая Россия. Такова тема экономического диктанта, который сегодня написали в мурманском арктическом университете. Эта акция прошла сегодня по всей стране, приняли в ней участие и наши журналисты Янина Морозова и Андрей Бричка.

В этот день гости смогут услышать историю банка и посетить его музей, а также узнать о новой платежной карте «Мир». Кроме того, они попробуют себя в роли инкассатора, а также примут участие в конкурсах и викторинах. Записаться можно в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по телефону указанному на экране. Прием заявок идет до четверга. А сама площадка будет работать в субботу, 14 октября, с 10 утра до 6 вечера в Мурманске в отделении Центрального банка России на улице Профсоюзов. Не забудьте взять с собой паспорт.