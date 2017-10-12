16+
>-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Быть или не быть экономической грамотности?

20:0312 октября 2017Просмотров: 206

Сильная экономика - процветающая Россия. Такова тема экономического диктанта, который сегодня написали в мурманском арктическом университете. Эта акция прошла сегодня по всей стране, приняли в ней участие и наши журналисты Янина Морозова и Андрей Бричка.

В этот день гости смогут услышать историю банка и посетить его музей, а также узнать о новой платежной карте «Мир». Кроме того, они попробуют себя в роли инкассатора, а также примут участие в конкурсах и викторинах. Записаться можно в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по телефону указанному на экране. Прием заявок идет до четверга. А сама площадка будет работать в субботу, 14 октября, с 10 утра до 6 вечера в Мурманске в отделении Центрального банка России на улице Профсоюзов. Не забудьте взять с собой паспорт.

Реклама
Читайте также
«Полный ягель»: яйца без границ, бизнес идея для мэра или фруктовые фонтаныВ гостях программы «Вовремя лайт» кандидат медицинских наук Роман Сергеевич Пономарев«Деньги любят»: большие деньги любят тишину. Но мы молчать не будем!В очереди полтора месяца. Кировчанка пожаловалась полномочному представителю президента
Во второй половине дня Николай Цуканов провел совещание в областном правительствеВ Мурманске недалеко от старого североморского КПП столкнулись автобус и легковой автомобильВ Мурманске продолжается капитальный ремонт домов культурного наследияСегодня в Мурманске прощались с педагогом Людмилой ИвановойПолное видео программы «Новости»Рота охраны отбила нападение условных террористов на штаб Северного флота
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс