Рота охраны отбила нападение условных террористов на штаб Северного флота

Сегодня в главной базе Северного флота прошло учение по противодействию террористической атаке и предотвращению захвата зданий штаба флота.

В мероприятии приняли участие военнослужащие роты охраны центра обеспечения управления СФ и личный состав дежурно-вахтенной службы.

В ходе учения были отработаны различные варианты обороны важного режимного объекта при нападении террористов, вооружённых автоматическим оружием и взрывчаткой с применением автомобильной техники. В процессе тренировки активно применялись средства имитации, холостые боеприпасы и ручные дымовые гранаты.

Учения по обороне штаба Северного флота проводятся в соответствии с высокими требованиями по усилению мероприятий противодействия терроризму.

Цель подобных мероприятий - совершенствование тактики противодействия нападению террористов на наиболее опасных участках охраняемого периметра.