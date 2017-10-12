Телепрограмма на 13 октября (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Пятница, 13 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Фиксики.

Раскраска.

Незнайка в Солнечном городе.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

11:00 Мамочки-2. 8 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г.

Комедия.

В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.

«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.

11:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Рафтинг на реке Тумча. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

12:00 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

14:00 По ту сторону приказа. Документальный фильм (16+)

Фильм состоит из трех историй. Герои каждой из них в определенный момент своей жизни приняли сложное решение. Каждый из них выбрал, нажимать на спусковой крючок или нет. Каким должен быть мотив, чтобы нажать на курок, зная, что в результате пострадают невинные люди?

14:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Каменные лабиринты. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мультимир (6+)

Фиксики.

Раскраска.

Незнайка в Солнечном городе.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Дамы приглашают кавалеров. Художественный фильм (12+)

СССР. 1980 г.

Комедийная мелодрама.

В ролях: Марина Неёлова, Леонид Куравлёв, Татьяна Божок, Николай Караченцов, Мария Виноградова, Николай Скоробогатов, Александр Фатюшин, Гия Перадзе, Наталья Андрейченко, Валерий Носик.

Это забавная, местами грустная, но все же счастливая история симпатичной женщины Анны, которой не везет в личной жизни. Устав ждать от судьбы счастливого билета, Анна решает действовать. Она берет отпуск за свой счет и отправляется к морю - туда, где шумит прибой, поют чайки и воздух пропитан романтикой. Уж там-то она точно встретит будущего супруга, нужно только тщательнее поискать …

17:45 Познавательная программа (12+)

Что такое звуковые частоты?

Что мы знаем о снежном барсе?

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Ванга. Испытание даром. Документальный фильм (16+)

Легенда ХХ века Ванга - кто она? Великая провидица или мошенница? Посланница Бога или ведьма? Обладала ли она феноменальным даром? Если да, то вопрос в том, какова его природа? Какими силами он ниспослан? О ней ходят немыслимые слухи. Её дар обожествляют или ставят под сомнение верующие, ученые, священнослужители. Одни её нещадно ругают, другие же превозносят. Ванга – от Бога или от Дьявола? В этом фильме собраны сенсационные свидетельства очевидцев, факты и мнения исследователей.

19:25 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Умбская гребная регата. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Последняя любовь на Земле. Художественный фильм (16+)

Великобритания, Швеция, Дания, Ирландия. 2011 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Юэн МакГрегор, Ева Грин, Конни Нильсен, Юэн Бремнер, Стивен Диллэйн, Дэнис Лоусон.

Земля столкнулась с небывалым бедствием. В разных странах, на каждом континенте люди в самом буквальном смысле лишаются чувств – каждого из пяти, одного за другим. Необъяснимое явление стремительно приобретает характер пандемии. Первым исчезает обоняние, потом вкус, затем слух… На этом трагическом фоне разворачивается история любви эпидемиолога Сьюзен и шеф-повара в гастрономическом ресторане Майкла. Сначала они считают свою связь просто мимолетным знакомством, но когда становится ясно, что мир неумолимо приближается к концу, герои понимают: им уже не прожить друг без друга. Но что останется от их отношений, когда пропадут последние чувства?

22:39 Следствие покажет. Документальный цикл (16+)

Впервые Следственный комитет России открывает свои архивы. Материалы реальных уголовных дел легли в основу документального сериала "Следствие покажет". События реконструированы с помощью актёров и непосредственных участников.

23:23 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Северное сияние.

23:30 Новости ТВ-21 (16+)

00:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Телегазета (12+)

02:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Концерт органной музыки. Программа этого необычного концерта не похожа на традиционный органный концерт. В нее вошли произведения И. С. Баха, которые являются квинтэссенцией и вершиной органного искусства.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Ванга. Испытание даром. Документальный фильм (16+)

Легенда ХХ века Ванга - кто она? Великая провидица или мошенница? Посланница Бога или ведьма? Обладала ли она феноменальным даром? Если да, то вопрос в том, какова его природа? Какими силами он ниспослан? О ней ходят немыслимые слухи. Её дар обожествляют или ставят под сомнение верующие, ученые, священнослужители. Одни её нещадно ругают, другие же превозносят. Ванга – от Бога или от Дьявола? В этом фильме собраны сенсационные свидетельства очевидцев, факты и мнения исследователей.

04:20 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Тихая охота.

Заповедник. Перепись пернатых.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)