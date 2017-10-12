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Жительница Кировска пожаловалась полпреду президента на очереди в Мурманском онкодиспансере

15:1512 октября 2017Просмотров: 490

Сегодня в Мурманск приехал полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Одной из главных тем рабочей поездки в Мурманскую область  стало качество оказания жителям региона медицинской помощи.

Полпред посетил отделение областной клинической больницы имени П.А.Баяндина и областной онкологический диспансер.

В онкологическом отделении Николай Цуканов посетил дневной стационар и радиологическое отделение.

При входе в учреждение полпред поинтересовался у пациентов, как долго они ждут проведения исследований. Жительница Кировска ответила, что стоит в очереди на томографию около 1,5 месяцев.

Николай Цуканов отметил, что это непозволительно долго, особенно в случае злокачественных заболеваний, и поручил министру здравоохранения Мурманской области Валерию Перетрухину детально разобраться в этом конкретном случае и взять решение проблемы на свой личный контроль.

Общаясь с главным врачом онкодиспансера Дмитрием Коваленко, полпред поручил изучить опыт других медучреждений и расширить временные рамки работы кабинета компьютерной томографии, чтобы сократить очереди на жизненно важное исследование.

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