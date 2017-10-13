Телепрограмма на 15 октября (воскресенье)

Программа передач канала ТВ21+

Воскресенье, 15 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Место встречи – ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (12+)

Фиксики.

Раскраска.

Пластилиновая ворона.

Умная собачка Соня.

Мы живем в России.

10:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Раскрасавица. Фильм-сказка (12+)

Германия. 2014 г.

Режиссер Карстен Фибелер.

В ролях: Ксения Ассенца, Франц Динда, Михаэль Кинд, Флориан Панцнер, Эстер Швейнс, Тереза Вайсбах, Густав-Петер Вёлер.

В некотором царстве, в некотором государстве король решил найти своему сыну жену. Но юный принц увлекался науками и не очень интересовался амурными делами. Всё изменилось, когда он встретил мудрую девушку, которая скрывала своё лицо.

12:02 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

13:00 National Geographic. Документальный цикл (16+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

13:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Пасвик – зеленый мир без границ.

14:00 National Geographic. Документальный цикл (12+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

14:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Росомаха – лапландский хищник.

15:00 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

15:30 Мультимир (12+)

Фиксики.

Раскраска.

Пластилиновая ворона.

Умная собачка Соня.

Мы живем в России.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! (16+)

17:00 Главная партия. Политическое шоу с Сергеем Юдковым (16+)

18:00 Верзила Салмон. Художественный фильм (16+)

США. 2009 г.

Комедия.

Режиссер Кевин Хеффернан.

В ролях: Майкл Кларк Дункан, Кевин Хеффернан, Джефф Чейз, Карла Галло, Пол Сотер, Майкл Юрчак, Нат Факсон.

Экс-чемпион по боксу в супертяжёлом весе Верзила Салмон ныне владеет рестораном в Майами. Но с персоналом ему явно не везёт. Используя свои боксёрские навыки, Салмон пробует научить их работать и объявляет конкурс, победу в котором одержит официант, заработавший больше всех денег за вечер. Победитель получит $10 000, а проигравший… будет побит самим чемпионом!

19:45 Познавательная программа (12+)

Что такое человеческая память?

Что мы знаем о почерке?

Каллиграфия.

20:00 Александр Ширвиндт. Главная роль. Документальный фильм (16+)

Ходят слухи, что Ширвиндт добился всего благодаря "связям" своих родителей… Близкий друг актера и режиссера Михаил Державин рассказывает о детстве и юности Александра Анатольевича, о школьных годах в легендарной 110-й школе города Москвы, где его одноклассниками были сын Никиты Хрущева и внуки маршала Буденного… Ходят слухи, что Ширвиндт – тиран… О том, каков он в повседневной жизни, рассказывают его близкие люди – жена, в прошлом известный архитектор Наталия Николаевна Белоусова, сын, телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт, близкие друзья Александра Анатольевича.

21:00 Миллионер из трущоб. Художественный фильм (16+)

Великобритания. 2008 г.

Драма, мелодрама, комедия.

Режиссер Дэнни Бойл.

В ролях: Дэв Патель, Анил Капур, Ирфан Хан, Мадур Митталь, Фрида Пинто.

Удивительная история 18-летнего сироты из бомбейских трущоб Джамаля Малика.

…Джамаль всего в одном шаге от выигрыша в 20 миллионов рупий на телешоу «Кто хочет стать миллионером?». Ему остается ответить на последний вопрос. Но вместо этого он оказывается арестованным по подозрению в мошенничестве. Находясь в полицейском участке, он рассказывает невероятную историю своей жизни. Что делает на этом шоу парень, которому не нужны деньги? И, в конце концов, откуда ему знает ответы на все вопросы?

23:05 Жестокий романс. 1, 2 серии. Художественный фильм (12+)

СССР. 1984 г.

Драма, мелодрама.

Режиссер Эльдар Рязанов.

В ролях: Лариса Гузеева, Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Алексей Петренко, Виктор Проскурин, Георгий Бурков, Татьяна Панкова, Борислав Брондуков, Александр Панкратов-Черный.

Россия, конец XIX века. Обедневшая после смерти мужа уважаемая дворянка Огудалова пытается выгодно выдать замуж младшую дочь, красавицу Ларису. На нее засматриваются многие мужчины, но некоторые из них уже женаты, а другие не настолько богаты, чтобы взять замуж бесприданницу. Сама Лариса без памяти влюблена в Сергея Сергеевича Паратова, красивого, обаятельного, богатого барина и судовладельца. Своими дорогими подарками и роскошными ухаживаниями он совершенно очаровал Ларису, не думая о последствиях…

01:30 Телегазета (12+)

02:00 Черно-белое. Мистическое шоу (16+)

В проекте принимают участие люди со сверхспособностями — медиумы. На протяжении нескольких недель мы наблюдаем за увлекательной борьбой и отношениями между участниками. Все они хотят помогать людям, только способы у них разные... Основная задача участников не только продемонстрировать свои сверхспособности, но и оказать реальную помощь людям, которые попали в беду, столкнулись с необъяснимым и уже отчаялись найти выход.

02:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Росомаха – лапландский хищник.

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Полярный сталкер. Владимир Чуков – путешественник, полярник, посвятивший Арктике всю свою жизнь. Он со своей командой стал первым в мире, кто дошел до Северного полюса на лыжах без поддержки с Большой Земли. Но какой ценой дались его команде эти снежные километры?

Точка невозврата. Фильм о судьбе человека, ведущего асоциальный образ жизни, его возможностях и желании порвать порочный круг и вернуться в общество.

04:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

04:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. КПРФ (16+)

05:45 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)