Телепрограмма на 16 октября (понедельник)

Программа передач канала ТВ21+
Понедельник, 16 октября 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 На кухне у Марты. Кулинарный видеоурок (12+)
09:14 Познавательная программа (12+)
Высочайшие горные вершины.
Консорциум Всемирной паутины WWW.
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Телегазета (12+)
10:30 Миллионер из трущоб. Художественный фильм (16+)
Великобритания. 2008 г.
Драма, мелодрама, комедия.
Режиссер Дэнни Бойл.
В ролях: Дэв Патель, Анил Капур, Ирфан Хан, Мадур Митталь, Фрида Пинто.
Удивительная история 18-летнего сироты из бомбейских трущоб Джамаля Малика.
…Джамаль всего в одном шаге от выигрыша в 20 миллионов рупий на телешоу «Кто хочет стать миллионером?». Ему остается ответить на последний вопрос. Но вместо этого он оказывается арестованным по подозрению в мошенничестве. Находясь в полицейском участке, он рассказывает невероятную историю своей жизни. Что делает на этом шоу парень, которому не нужны деньги? И, в конце концов, откуда ему знает ответы на все вопросы?
12:35 Следствие покажет. Документальный цикл (16+)
Впервые Следственный комитет России открывает свои архивы. Материалы реальных уголовных дел легли в основу документального сериала "Следствие покажет". События реконструированы с помощью актёров и непосредственных участников.
13:17 Познавательная программа (12+)
Паралимпийские игры.
Футбол – популярная игра.
13:30 Телегазета (12+)
13:45 Документальный цикл «Антитеррор» (16+)
14:30 National Geographic. Документальный цикл (12+)
Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.
15:20 Телегазета (12+)
15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)
В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…
16:00 Телегазета (12+)
16:30 Язь против еды. Документальный цикл (16+)
Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.
16:59 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)
Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.
17:30 Мультимир (6+)
Раскраска.
Фиксики.
Незнайка в Солнечном городе.
18:00 Телегазета (12+)
18:25 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Птичьи острова.
18:35 Возраст дожития. Документальный фильм (16+)
Документальный фильм, в основе которого лежит исследование: может ли гражданин России позволить себе благополучную, спокойную старость, сколько при этом зависит от него самого и как сегодня живут пенсионеры в западных странах.
19:30 Новости ТВ-21 (16+)
20:00 СВОДКА (16+)
Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.
20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
20:30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
20:45 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)
Об экономике и финансах - понятным языком.
21:00 Мамочки-2. 9 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Комедия.
В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.
«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.
21:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Океанариум – ластоногий цирк.
22:00 Новости ТВ-21 (16+)
22:30 СВОДКА (16+)
Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.
22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
23:00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
23:15 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)
Об экономике и финансах - понятным языком.
23:30 Твой мир. 9 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Мелодрама, детектив.
В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.
У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?
00:19 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Птичьи острова.
00:30 Телегазета (12+)
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 СВОДКА (16+)
Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.
01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
02:00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
02:15 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)
Об экономике и финансах - понятным языком.
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Твой мир. 9 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Мелодрама, детектив.
В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.
У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?
04:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Верю, что смогу. Герой фильма – Андрей Перваков, инвалид I группы. Авария отняла у него способность ходить, разбила семью, но вместе с тем открыла новую главу жизни, укрепила дух и закалила волю.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:30 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)
05:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)