Телепрограмма на 16 октября (понедельник)

Программа передач канала ТВ21+

Понедельник, 16 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 На кухне у Марты. Кулинарный видеоурок (12+)

09:14 Познавательная программа (12+)

Высочайшие горные вершины.

Консорциум Всемирной паутины WWW.

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Телегазета (12+)

10:30 Миллионер из трущоб. Художественный фильм (16+)

Великобритания. 2008 г.

Драма, мелодрама, комедия.

Режиссер Дэнни Бойл.

В ролях: Дэв Патель, Анил Капур, Ирфан Хан, Мадур Митталь, Фрида Пинто.

Удивительная история 18-летнего сироты из бомбейских трущоб Джамаля Малика.

…Джамаль всего в одном шаге от выигрыша в 20 миллионов рупий на телешоу «Кто хочет стать миллионером?». Ему остается ответить на последний вопрос. Но вместо этого он оказывается арестованным по подозрению в мошенничестве. Находясь в полицейском участке, он рассказывает невероятную историю своей жизни. Что делает на этом шоу парень, которому не нужны деньги? И, в конце концов, откуда ему знает ответы на все вопросы?

12:35 Следствие покажет. Документальный цикл (16+)

Впервые Следственный комитет России открывает свои архивы. Материалы реальных уголовных дел легли в основу документального сериала "Следствие покажет". События реконструированы с помощью актёров и непосредственных участников.

13:17 Познавательная программа (12+)

Паралимпийские игры.

Футбол – популярная игра.

13:30 Телегазета (12+)

13:45 Документальный цикл «Антитеррор» (16+)

14:30 National Geographic. Документальный цикл (12+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

15:20 Телегазета (12+)

15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Язь против еды. Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.

16:59 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

17:30 Мультимир (6+)

Раскраска.

Фиксики.

Незнайка в Солнечном городе.

18:00 Телегазета (12+)

18:25 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Птичьи острова.

18:35 Возраст дожития. Документальный фильм (16+)

Документальный фильм, в основе которого лежит исследование: может ли гражданин России позволить себе благополучную, спокойную старость, сколько при этом зависит от него самого и как сегодня живут пенсионеры в западных странах.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

20:30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

20:45 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

21:00 Мамочки-2. 9 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г.

Комедия.

В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.

«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.

21:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Океанариум – ластоногий цирк.

22:00 Новости ТВ-21 (16+)

22:30 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

23:00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

23:15 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

23:30 Твой мир. 9 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г.

Мелодрама, детектив.

В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.

У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?

00:19 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Птичьи острова.

00:30 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

02:00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

02:15 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Твой мир. 9 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г.

Мелодрама, детектив.

В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.

У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?

04:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Верю, что смогу. Герой фильма – Андрей Перваков, инвалид I группы. Авария отняла у него способность ходить, разбила семью, но вместе с тем открыла новую главу жизни, укрепила дух и закалила волю.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)