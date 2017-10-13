В Североморске девушка похитила военный билет у своего знакомого

Поздним вечером 12 октября 2017 года в Североморске, сотрудниками Росгвардии была задержана девушка 1995 года рождения.

Разыскиваемая была хорошо знакома силовикам, поскольку неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов за совершение административных правонарушений.

В этот раз сотрудники полиции возбудили в отношении нее уголовное дело по ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия».

Как рассказала подозреваемая, ранее, находясь в гостях у своего знакомого, она похитила из шкафа военный билет.

Стоит напомнить, что максимальное наказание, грозящее задержанной по данной статье, – арест на срок до трех месяцев, сообщает Управление Росгвардии по Мурманской области.