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В Заполярье разработают турмаршруты по заповеднику «Пасвик»

15:4013 октября 2017Просмотров: 200

Заповедник «Пасвик» в Мурманской области, являющийся частью уникального трансграничного заповедника, предложит гостям туристические маршруты по нетронутой приарктической природной территории.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных в Красноярске на площадке VI экологической конференции «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на севере», их разработка станет продолжением сотрудничества компании, властей региона и сотрудников заповедника.

«Действует программа "Норникеля" с Мурманской областью по поддержке научного, образовательного направлений. В ее рамках в заповеднике "Пасвик" идет разработка туристических маршрутов», - сказала Елена Безденежных.

Она отметила, что у «Пасвика» для такой работы есть преимущества. Он расположен не так далеко, как другие территории присутствия «Норникеля», и является очень интересной территорией, охватывающей три страны - Россию, Норвегию и Финляндию.

«Посещаемость его одна из самых больших», - отметила Елена Безденежных.



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