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В Мурманске сотрудники полиции раскрыли кражу из автомобиля

13:4715 октября 2017Просмотров: 206

Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием автовладельца, украл из припаркованного у дома по улице Героев Рыбачьего автомобиля «Форд Галакси» телефон. На месте происшествия оперативники сняли отпечатки пальцев и выяснили личность преступника. Им оказался 32-летний житель Мурманска, ранее судимый за кражи, мошенничества и сбыт наркотиков. 

Подозреваемый признался в содеянном. Похищенный телефон был изъят у него в ходе обыска. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Теперь любителю чужих телефонов грозит тюремный срок, максимум до 2 лет. 

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