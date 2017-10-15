В Мурманске сотрудники полиции раскрыли кражу из автомобиля

Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием автовладельца, украл из припаркованного у дома по улице Героев Рыбачьего автомобиля «Форд Галакси» телефон. На месте происшествия оперативники сняли отпечатки пальцев и выяснили личность преступника. Им оказался 32-летний житель Мурманска, ранее судимый за кражи, мошенничества и сбыт наркотиков.