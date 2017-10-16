Мурманчанин угрожал жене, слова подкрепил делом

В полицию обратилась 33-летняя мурманчанка. Женщина пояснила, что поздно вечером ее супруг высказывал в отношении нее угроз убийством, которые она восприняла реально - свои слова мужчина сопроводил делом, ударив ее несколько раз.

Сотрудники Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Мурманску, находящиеся на маршруте патрулирования, прибыли по месту возможного нахождения подозреваемого, где совместно с участковым уполномоченным полиции задержали разыскиваемого мужчину.

На данный момент сотрудниками полиции в отношении 42-летнего мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», максимальное наказание, предусмотренное статьей, – лишение свободы сроком до двух лет.

По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает Управление Росгвардии по Мурманской области.