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Мурманчанин угрожал жене, слова подкрепил делом

16:3016 октября 2017Просмотров: 186

В полицию обратилась 33-летняя мурманчанка. Женщина пояснила, что поздно вечером ее супруг высказывал в отношении нее угроз убийством, которые она восприняла реально - свои слова мужчина сопроводил делом, ударив ее несколько раз.

Сотрудники Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Мурманску, находящиеся на маршруте патрулирования, прибыли по месту возможного нахождения подозреваемого, где совместно с участковым уполномоченным полиции задержали разыскиваемого мужчину. 

На данный момент сотрудниками полиции в отношении 42-летнего  мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», максимальное наказание, предусмотренное статьей, – лишение свободы сроком до двух лет. 

По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает Управление Росгвардии по Мурманской области. 

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