Поддался на уговоры и… стал преступником. Жителю Никеля грозит срок за помощь в покупке наркотиков

Поддался на уговоры и оказался на скамье подсудимых. Житель поселка Никель может получить до 15 лет колонии за пособничество в приобретении наркотиков.

«Я чистосердечно раскаиваюсь, Ваша честь. И прошу суд не наказывать меня очень сурово…»



В своем последнем слове подсудимый признался, что на преступление пошел ради очередной дозы - не смог побороть соблазн. Он рассказал о том, что употребляет наркотики и в тот вечер просто помог своему знакомому. Нашел продавца и связался с ним для покупки запрещенного вещества.



Ксения Оборотова, помощник прокурора Первомайского округа Мурманска: «Наркотик - это вещество массой 0,3061 грамма, содержащая в своем составе триметилфентанил, то есть в особо крупном размере».



Покупатель наркотиков свой срок уже получил. По делу подсудимый проходит как пособник в сделке.



Ксения Оборотова, помощник прокурора Первомайского округа Мурманска: «За совершенное преступление предусмотрено только наказание в виде лишения свободы, от 10 до 15 лет. Гособвинение попросило 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима».



Судья принял во внимание полное признание вины и раскаяние подсудимого. Также смягчающим обстоятельством может стать плохое здоровье. Приговор вынесут завтра в Первомайском суде Мурманска.