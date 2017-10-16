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Поддался на уговоры и… стал преступником. Жителю Никеля грозит срок за помощь в покупке наркотиков

20:0716 октября 2017Просмотров: 55

Поддался на уговоры и оказался на скамье подсудимых. Житель поселка Никель может получить до 15 лет колонии за пособничество в приобретении наркотиков.

«Я чистосердечно раскаиваюсь, Ваша честь. И прошу суд не наказывать меня очень сурово…»

В своем последнем слове подсудимый признался, что на преступление пошел ради очередной дозы - не смог побороть соблазн. Он рассказал о том, что употребляет наркотики и в тот вечер просто помог своему знакомому. Нашел продавца и связался с ним для покупки запрещенного вещества.

Ксения Оборотова, помощник прокурора Первомайского округа Мурманска: «Наркотик - это вещество массой 0,3061 грамма, содержащая в своем составе триметилфентанил, то есть в особо крупном размере».

Покупатель наркотиков свой срок уже получил. По делу подсудимый проходит как пособник в сделке.

Ксения Оборотова, помощник прокурора Первомайского округа Мурманска: «За совершенное преступление предусмотрено только наказание в виде лишения свободы, от 10 до 15 лет. Гособвинение попросило 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима».

Судья принял во внимание полное признание вины и раскаяние подсудимого. Также смягчающим обстоятельством может стать плохое здоровье. Приговор вынесут завтра в Первомайском суде Мурманска.

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