Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 16 октября 2017 года.
Сегодня в выпуске:
Точка в уголовно-коммунальном деле экс-депутата Макаровой. Ущерб внушительный, срок - реальный.
Поддался на уговоры и… стал преступником. Жителю Никеля грозит срок за помощь в покупке наркотиков.
Строй сторожевых пограничных кораблей пополнился. Корабль «Преданный» пришел в порт приписки Мурманск.
Учащиеся старших классов приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница».
Фестиваль молодежи и студентов. Чем занимается мурманская делегация в Сочи?