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Полное видео программы «Новости»

20:0016 октября 2017Просмотров: 68

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 16 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Точка в уголовно-коммунальном деле экс-депутата Макаровой. Ущерб внушительный, срок - реальный.

Поддался на уговоры и… стал преступником. Жителю Никеля грозит срок за помощь в покупке наркотиков.

Строй сторожевых пограничных кораблей пополнился. Корабль «Преданный» пришел в порт приписки Мурманск.

Учащиеся старших классов приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница».

Фестиваль молодежи и студентов. Чем занимается мурманская делегация в Сочи?

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