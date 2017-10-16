Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

Точка в уголовно-коммунальном деле экс-депутата Макаровой. Ущерб внушительный, срок - реальный.



Поддался на уговоры и… стал преступником. Жителю Никеля грозит срок за помощь в покупке наркотиков.



Строй сторожевых пограничных кораблей пополнился. Корабль «Преданный» пришел в порт приписки Мурманск.



Учащиеся старших классов приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница».



Фестиваль молодежи и студентов. Чем занимается мурманская делегация в Сочи?



