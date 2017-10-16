Сегодня в Мурманске отметили день пожилого человека. Встретились участники областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны». Люди, которые внесли свой вклад в послевоенное строительство нашего края.

«Дети Великой Отечественной войны» это одна из самых многочисленных некоммерческих организации в нашем регионе. Сегодня людей объединило сразу несколько праздников. Это и день пожилого человека, и прошедший день учителя, и годовщина Петсамо-Киркенесской операции.



Римма Куруч, представитель организации «Дети Великой Отечественной войны»: «Мы вручали грамоты поздравляющие человека с длительной работой в нашей организации. Возьмите, посмотрите, сфотографируйте грамоты. Очень интересные, мы делаем поздравляющие с Днем пожилого человека, с освобождением делаем Мурманской области от фашистских захватчиков».

Галина Ильина, участница организации «Дети Великой Отечественной войны» (Ковдор): «Очень приятно, когда людей старшего поколения не забывают. Мы дети Великой Отечественной войны. На наших плечах выросла, была отстроена Россия. На наших плечах, вы сами прекрасно знаете, все было отстроено, построено». Сегодня в Мурманске отметили ежегодный День пожилого человека.

В организации «Дети войны» сейчас состоит около 15 тысяч человек, которые работают в 25 местных отделениях по всему региону, начиная от Заполярного, заканчивая Ковдором и Умбой.