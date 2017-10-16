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Телепрограмма на 17 октября (вторник)

18:1516 октября 2017Просмотров: 54

Вторник, 17 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 СВОДКА (16+)

                Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и       экстренных служб.

10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

11:00 Мамочки-2. 9 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г. 

                Комедия.

                В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия            Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин,        Елена Ласкавая.

                «Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с         отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены   бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются            личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.

11:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Заповедник. Северные тропики.

12:00 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

                В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти           культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание                сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из             поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли          мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители   Камбоджи, индийские джайны…

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

13:45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

14:00 Возраст дожития. Документальный фильм (16+)

                Документальный фильм, в основе которого лежит исследование: может ли гражданин   России позволить себе благополучную, спокойную старость, сколько при этом зависит от     него самого и как сегодня живут пенсионеры в западных странах.

14:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Лыжня дружбы. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+) 

                В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти           культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание                сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из             поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли          мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители   Камбоджи, индийские джайны…

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Язь против еды.  Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии. 

17:00 Познавательная программа (12+) 

Солнечные и лунные затмения. 

Что такое доменные имена и веб-сайты? 

Что такое Википедия? 

17:20 Мультимир (12+)

Раскраска.

Фиксики.

Незнайка в Солнечном городе. 

Мы живем в России. 

17:49 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Заповедник. Неласковый май.

18:00 Телегазета (12+)

18:25 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Заповедник. Легенды хибинских самоцветов.

18:34 Тонкий мир толстых. Документальный фильм (16+)

                Сегодня массовая культура навязывает жёсткие стандарты. В том числе, стандарты            внешности. Отклонение от нормы вызывает эстетический шок. И, возможно, настало                время поговорить о настоящей дискриминации полных людей.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

                Острые репортажи с городских улиц.

20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

20:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

20:45 СВОДКА (16+)

                Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и       экстренных служб.

21:00 Мамочки-2. 10 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г. 

                Комедия.

                В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия            Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин,        Елена Ласкавая.

                «Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с         отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены   бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются            личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.

21:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Заповедник. Заповедник открытых дверей.

22:00 Новости ТВ-21 (16+)

22:30 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

                Острые репортажи с городских улиц.

22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

23:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

23:15 СВОДКА (16+)

                Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и       экстренных служб.

23:30 Твой мир. 10 серия. Сериал (16+) 

Россия. 2012 г. 

Мелодрама, детектив. 

                В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова-   Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов,      Михаил Станкевич.

                У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку,           молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и    артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно          Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно         изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?

00:17 Из коллекции ТВ-21 (6+)               

Заповедник. Недра Кольского края.

00:34 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

                Острые репортажи с городских улиц.

01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

02:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

02:15 СВОДКА (16+)

                Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и       экстренных служб.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+) 

03:30 Твой мир. 10 серия. Сериал (16+) 

Россия. 2012 г. 

Мелодрама, детектив. 

                В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова-   Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов,      Михаил Станкевич.

                У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку,           молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и    артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно          Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно         изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?

04:13 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Энергия джаз. Каждый год в норвежском городе Вадсе проводится международный джазовый фестиваль. На несколько дней исчезают барьеры - и административные, и языковые.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+) 

05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

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