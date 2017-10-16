Телепрограмма на 17 октября (вторник)

Вторник, 17 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

11:00 Мамочки-2. 9 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г.

Комедия.

В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.

«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.

11:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Северные тропики.

12:00 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

13:45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

14:00 Возраст дожития. Документальный фильм (16+)

Документальный фильм, в основе которого лежит исследование: может ли гражданин России позволить себе благополучную, спокойную старость, сколько при этом зависит от него самого и как сегодня живут пенсионеры в западных странах.

14:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Лыжня дружбы. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Язь против еды. Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.

17:00 Познавательная программа (12+)

Солнечные и лунные затмения.

Что такое доменные имена и веб-сайты?

Что такое Википедия?

17:20 Мультимир (12+)

Раскраска.

Фиксики.

Незнайка в Солнечном городе.

Мы живем в России.

17:49 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Неласковый май.

18:00 Телегазета (12+)

18:25 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Легенды хибинских самоцветов.

18:34 Тонкий мир толстых. Документальный фильм (16+)

Сегодня массовая культура навязывает жёсткие стандарты. В том числе, стандарты внешности. Отклонение от нормы вызывает эстетический шок. И, возможно, настало время поговорить о настоящей дискриминации полных людей.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

Острые репортажи с городских улиц.

20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

20:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

20:45 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

21:00 Мамочки-2. 10 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г.

Комедия.

В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.

«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.

21:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Заповедник открытых дверей.

22:00 Новости ТВ-21 (16+)

22:30 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

Острые репортажи с городских улиц.

22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

23:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

23:15 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

23:30 Твой мир. 10 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г.

Мелодрама, детектив.

В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.

У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?

00:17 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Недра Кольского края.

00:34 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

Острые репортажи с городских улиц.

01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

02:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

02:15 СВОДКА (16+)

Сводка происшествий по Мурманску и области, сюжеты о работе силовых структур и экстренных служб.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Твой мир. 10 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г.

Мелодрама, детектив.

В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.

У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?

04:13 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Энергия джаз. Каждый год в норвежском городе Вадсе проводится международный джазовый фестиваль. На несколько дней исчезают барьеры - и административные, и языковые.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)