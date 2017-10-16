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В краеведческом музее откроется выставка, посвящённая первому директору музея Михаилу Михайлову

14:4216 октября 2017Просмотров: 77

17 октября в Мурманском областном краеведческом музее в рамках проекта «Страна Советов» начнет работу мини-выставка, посвящённая первому директору музея Михаилу Михайлову и приуроченная ко дню рождения учреждения.

Михаил Николаевич Михайлов – один из основателей Общества изучения Мурманского края. С августа 1924 он был назначен заведующим губернским Музеем краеведения, к открытию которого в 1926 году приложил все силы.

Два с половиной года М. Михайлов руководил новым учреждением. Он работал в Геологическом музее АН СССР, затем в Палеонтологическом институте, а также участвовал в экспедициях на Волгу, Байкал, в Мезень, Казахстан и Приуралье, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В витрине будут представлены фотографии Михаила Михайлова и здания, в котором изначально размещался музей, фрагменты первых музейных экспозиций и первые экспонаты, подаренные музею в 1927 году.

Выставка будет работать до 17 ноября.

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