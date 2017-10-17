Детский технопарк «Кванториум» открылся в Мурманске

Как занять детей учебой и делом? Вопрос и родителям и обществу. Подростков надо увлечь чем-нибудь невероятно интересным. Вот сегодня в Мурманске и еще в 16 регионах России открылись детские технопарки «Кванториум». Каждый такой технопарк - это объединение учебных площадок, где юные любители современных технологий смогут получить новые знания и попробовать себя в разных областях науки.

Мурманский «Кванториум» разместился на базе творчества «Лапландия», 280 мальчишек и девчонок с сегодняшнего дня могут назвать себя кванторианцами. 5 «квантов» - площадок оснащены по последнему слову техники. На приобретение оборудования уже потрачено более 57 миллионов рублей из федерального бюджета и еще выделено дополнительно 24 миллиона из областного.



Сегодня такие технопарки существуют уже в 36 субъектах Российской Федерации, а это значит, что обмениваться опытом, знаниями, проектами и идеями можно с площадками в разных уголках страны, как по единой сети. Задача педагогов научить ребят работать в команде, создавать проекты, продвигать свои идеи и не стесняться изобретать.



Виктория Сагайдачная, руководитель детского технопарка «Кванториум 51»: «Мы подобрали коллектив педагогов заинтересованных, умеющих работать, энергичных, молодых. Педагоги у нас прошли обучение в Москве и вот сейчас мы реализуем более 10 образовательных программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленности. Ребята обучаются более чем в 20 группах».



На площадке Биоквантум ребята уже увлечены работой. Учатся работать с современными микроскопами, хроматографами. Проводят первые исследования. Изучают свойства клетки, работают с ДНК и биотехнологиями



Василиса Маслова: «Мы исследуем бактерии йогурта, бифидобактерии. Сначала мы исследуем их в живом состоянии, потом красим, фиксируем, красим и исследуем уже в фиксированном состоянии».



Здесь учащиеся могут создать свой проект, некий полезный продукт, который можно будет внести в жизнь, а современное оборудование, которое есть только в настоящих лабораториях и командный подход позволяют достичь лучших результатов.

Евгения Рзаева, педагог Кванториума: «Во-первых, они получают те навыки, которые осваивают студенты на старших курсах, то есть они могут научиться работать с микроскопом, определенными методами исследованиями, которые даже не все студенты получают у нас в городе, они могут это освоить и когда они пойдут в вуз у них будет сертификат, который подтверждает, что они закончили программу кванториума и будут получать обучающиеся и преподаватели, что это студент замотивированный с хорошей подготовкой».



На площадке пром-дизайна 3д принтеры отпечатывают первые модели, созданные стараниями кванторианцев. Возможно, эти вещи завтра войдут в нашу повседневную жизнь и сделают ее лучше. Ребята уже полны идей, проторить им дорогу помогут взрослые.



Ирина Шульгина, преподаватель Кванториума: «Мы принимаем их идеи, как хорошие, а дальше приводим ребят к пониманию того, востребована будет эта идея или нет. Поэтому сказать, что они придумают невозможно конечно».



Для юных дизайнеров учебная площадка похожа на игровую, ведь здесь можно выдумать то, чего еще нет, главное фантазия. А новое современное оборудование - это повод для гордости.

Анита Армашура: «Здесь очень классно, мне здесь очень нравится, нас учат здесь необычным вещам, даже здесь, как видите, много необычных вещей. И я думаю, это поможет моей будущей профессии».

Илья Дорондо: «Здесь я учусь 3д моделированию, то есть я сначала на компьютере создаю любую 3д модель, а потом на 3д принтере я могу сделать эту модель».

Ксения Синотова: «Я хочу научиться прежде всего рисовать, я не сильно умею это делать, дельше я хочу научиться проектировать, я хочу создавать что-то новое для людей, для общества».



Работа по расширению площадок Кванториума продолжается. Кольская ГМК уже несколько лет реализует программу «Мир новых возможностей», где дает шанс молодежи получить первые знания для будущего профессионального старта. Сегодня есть инициатива ввести уже существующий опыт на площадки Кванториума, поделиться идеями.



Анатолий Косолапов, начальник управления региональных проектов КГМК: «На наших площадках уже несколько лет реализуется проект лаборатория научно-технического творчества «ФабЛаб», это город Мончегорск, также проходит школа робототехники на территории Печенгского района, на территории Мончегорска, поэтому здесь интересно побывать, посмотреть, сейчас мы с открываемым кванториумом ищем новые формы взаимодействия, вполне возможно, что в будущем уже можно будет говорить о создании кванта».



Сегодня работа Кванториума только начинается, но в самом скором будущем он станет мощной площадкой не только профориентации, но и первых профессиональных проб молодых инженеров, биологов, пром-дизейнеров, столь увлеченных инновационными технологиями.