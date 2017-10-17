Для гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов ежедневно готовится почти 24 тонны еды

Точки питания XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов рассчитаны на 5500 посадочных мест. Ежедневно для гостей готовится 53000 рационов питания – это 23850 тонн еды.

Об этом сообщает официальный сайт Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

На территории XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов во вторник также заработали пять точек с полевой кухней, где можно попробовать кашу с тушенкой и согреться горячим чаем.

Дополнительные точки с едой были открыты для того, чтобы немного разгрузить основные места питания ВФМС в пиковые часы.

Всего полевых кухонь шесть. Открываются точки питания в 13:00 и работают до последней порции, но нужно учитывать, что на каждую полевую кухню приходится 600-700 порций.

Подкрепиться во время фестиваля можно и на обычных точках питания, которые работают с первого дня фестиваля.

Фото: официальная группа ВФМС ВКонтакте