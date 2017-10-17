Осень - время платить налоги. Стоять в очереди или рассчитаться онлайн?

Странная ситуация, хочу заплатить налоги, но не могу это сделать, приходится стоять в очереди». Вот такие звонки часто раздаются у нас в редакции.

Каждый день мурманскую налоговую посещают сотни людей. Осенью, когда приходит время платить налоги на имущество, возрастает поток физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые отчитываются о своей деятельности раз в квартал.



«По ЕНВД, упрощенка, то есть вы предприниматель? Долго приходится сидеть в очередях? Час!»



«Очереди они всегда были и в банках, на почтах. Это неизбежно.

-То есть вы философски к этому относитесь?

Да.

-А сколько сидите?

Минут 15, да…»



Кто-то проводит в очереди четверть часа, кто-то больше, в среднем время ожидания - около 30 минут. Примерно то же время можно потратить на оплату налога, находясь дома, за компьютером, если вы зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика.



Юрий Пода, заместитель начальника налоговой инспекции по Мурманску: «Им не направляются квитанции, им не направляются заявления. Все это гражданин может сам распечатать. И для этой категории граждан есть возможность уплатить налог онлайн».



Заплатить налоги, а также получать информацию о начисленных и оплаченных платежах, заполнять и отправлять декларации о доходах, задавать вопросы специалистам, все это сидя за компьютером, а многие до сих пор томятся в очередях.



«По привычке! Я один раз сдавала, меня здесь устроило все. Общение, рассказали, объяснили. Почему нет?»



Из 140 тысяч мурманчан, кто получит налоговую квитанцию на имущество, только треть сможет оплатить ее онлайн из личного кабинета. Все остальные могут воспользоваться сервисом «заплати налоги». Там регистрация не нужна. Срок в этом году, как и в прошлом, продлен до 1 декабря.



Юрий Пода, заместитель начальника налоговой инспекции по Мурманску: «Уже налоговые уведомления вручают, а у нас октябрь месяц. Еще октябрь и ноябрь, чтобы обратиться в налоговую инспекцию, ну, естественно, не надо оттягивать на более поздние времена».



Для тех, кто предпочитает личное общение, в ноябре в мурманской налоговой пройдут дни открытых дверей, в это время специалисты будут заниматься только приемом граждан по имущественным налогам.