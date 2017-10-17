Телепрограмма на 18 октября (среда)

Программа передач Телеканала ТВ21+
Среда, 18 октября 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Новости ТВ-21 (16+)
07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)
Острые репортажи с городских улиц.
10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
11:00 Мамочки-2. 10 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Комедия.
В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.
«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.
11:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Птичьи базары губы Дворовой. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
12:00 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)
В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…
12:30 Телегазета (12+)
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)
Развлекательное шоу.
14:00 Тонкий мир толстых. Документальный фильм (16+)
Сегодня массовая культура навязывает жёсткие стандарты. В том числе, стандарты внешности. Отклонение от нормы вызывает эстетический шок. И, возможно, настало время поговорить о настоящей дискриминации полных людей.
14:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Губа Ивановская. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:15 Телегазета (12+)
15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)
В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…
16:00 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 Язь против еды. Документальный цикл (16+)
Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.
17:00 Познавательная программа (12+)
Эры в истории Земли.
Что мы знаем о ядах и противоядиях?
Что такое наскальные рисунки?
17:20 Мультимир (12+)
Раскраска.
Фиксики.
Незнайка в Солнечном городе.
Мы живем в России.
17:50 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Гербарий – хрустящая ботаника.
Заповедник. Заповедный край на границе двух стран.
18:04 Телегазета (12+)
18:25 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Туристские тропы Заполярья.
18:34 Теория бессмертия. 1 серия. Документальный фильм (16+)
Бессмертие - это не миф. Время — главный враг этого мира, ведь его неумолимый ход с каждым днём приближает нас к смерти. Но так ли неотвратимо это движение, и какой срок отмерен нам на самом деле? Поиск ответа на этот вопрос начался тысячи лет назад и продолжается до сих пор.
19:30 Новости ТВ-21 (16+)
20:00 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)
Программа для автолюбителей.
20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
20:30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
20:45 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)
Острые репортажи с городских улиц.
21:00 Мамочки-2. 11 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Комедия.
В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.
«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.
21:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Пернатые горожане.
22:00 Новости ТВ-21 (16+)
22:30 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)
Программа для автолюбителей.
22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
23:00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
23:15 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)
Острые репортажи с городских улиц.
23:30 Твой мир. 11 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Мелодрама, детектив.
В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.
У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?
00:23 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Остров Кильдин.
00:30 Телегазета (12+)
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)
Программа для автолюбителей.
01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
02:00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)
02:15 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)
Острые репортажи с городских улиц.
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Твой мир. 11 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Мелодрама, детектив.
В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова- Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов, Михаил Станкевич.
У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку, молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?
04:18 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Город романтиков. В ЗАТО Островной дуют ветры такой силы, что жители называют эти места «краем летающих собак». Добраться сюда можно лишь морским путём – около 170 миль отделяют Островной от Мурманска. Суровый климат и удалённость благ цивилизации сформировали свой уклад жизни – в лучших традициях русской общины.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:30 Политическая гостиная. КПРФ (16+)
05:45 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)