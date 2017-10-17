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Телепрограмма на 18 октября (среда)

17:4217 октября 2017Просмотров: 91

Программа передач Телеканала ТВ21+

Среда, 18 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

                Острые репортажи с городских улиц.

10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

11:00 Мамочки-2. 10 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г. 

                Комедия.

                В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия            Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин,        Елена Ласкавая.

                «Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с         отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены   бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются            личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.

11:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)               

Птичьи базары губы Дворовой. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света». 

12:00 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

                В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти           культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание                сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из             поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли          мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители   Камбоджи, индийские джайны…

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

14:00 Тонкий мир толстых. Документальный фильм (16+)

                Сегодня массовая культура навязывает жёсткие стандарты. В том числе, стандарты            внешности. Отклонение от нормы вызывает эстетический шок. И, возможно, настало                время поговорить о настоящей дискриминации полных людей.

14:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Губа Ивановская. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света». 

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+) 

                В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти           культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание                сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из             поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли          мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители   Камбоджи, индийские джайны…

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+) 

16:30 Язь против еды.  Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии. 

17:00 Познавательная программа (12+) 

Эры в истории Земли. 

Что мы знаем о ядах и противоядиях?

Что такое наскальные рисунки? 

17:20 Мультимир (12+)

Раскраска.

Фиксики.

Незнайка в Солнечном городе. 

Мы живем в России. 

17:50 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Гербарий – хрустящая ботаника.

Заповедник. Заповедный край на границе двух стран.

18:04 Телегазета (12+)

18:25 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Заповедник. Туристские тропы Заполярья.

18:34 Теория бессмертия. 1 серия. Документальный фильм (16+)

                Бессмертие - это не миф. Время — главный враг этого мира, ведь его неумолимый ход с               каждым днём приближает нас к смерти. Но так ли неотвратимо это движение, и какой   срок отмерен нам на самом деле? Поиск ответа на этот вопрос начался тысячи лет назад и     продолжается до сих пор.

 19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

                Программа для автолюбителей.

20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

20:30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

20:45 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

                Острые репортажи с городских улиц.

21:00 Мамочки-2. 11 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г.

                 Комедия.

                В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия            Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин,        Елена Ласкавая.

                «Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с         отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены   бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются            личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.

21:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Заповедник. Пернатые горожане.

22:00 Новости ТВ-21 (16+)

22:30 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

                Программа для автолюбителей.

22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

23:00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

23:15 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

                Острые репортажи с городских улиц.

23:30 Твой мир. 11 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г. 

Мелодрама, детектив. 

                В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова-   Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов,      Михаил Станкевич.

                У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку,           молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и    артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно          Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно         изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?

00:23 Из коллекции ТВ-21 (6+)              

Заповедник. Остров Кильдин.

00:30 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

                Программа для автолюбителей.

01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

02:00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

02:15 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

                Острые репортажи с городских улиц.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+) 

03:30 Твой мир. 11 серия. Сериал (16+) 

Россия. 2012 г. 

Мелодрама, детектив.

                В ролях: Дарья Носик, Петр Кислов, Игорь Ясулович, Анна Казючиц, Ольга Остроумова-   Гутшмидт, Наталья Аринбасарова, Анастасия Цветаева, Михаил Евланов, Алексей Якубов,      Михаил Станкевич.

                У каждой вещи есть своя мистическая история... Получив в наследство антикварную лавку,           молодой парень Артем попадает в совершенно новый для него мир старинных вещей и    артефактов. Однако каждая вещь имеет свою тайну, которую должен разгадать именно          Артем. Артему придется быть готовым к тому, что его окружающий мир сильно         изменится... Изменится и он сам. Но в какую сторону?

04:18 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+) 

Город романтиков. В ЗАТО Островной дуют ветры такой силы, что жители называют эти места «краем летающих собак». Добраться сюда можно лишь морским путём – около 170 миль отделяют Островной от Мурманска. Суровый климат и удалённость благ цивилизации сформировали свой уклад жизни – в лучших традициях русской общины.

04:30 Новости ТВ-21 (16+) 

05:00 Телегазета (12+) 

05:30 Политическая гостиная. КПРФ (16+)

05:45 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

 

 

 

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