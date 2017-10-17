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В Мончегорске всех желающих научат создавать снежные фигуры

16:3017 октября 2017Просмотров: 109

Специалисты отдела по делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями администрации города Мончегорска, ГДМОО «Союз детских и молодежных общественных объединений города Мончегорска» при поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель» формируют две группы для обучения работы со снегом.

Об этом сообщает официальный сайт администрации Мончегорска. 

Встречи и мастер-классы будут проходить в рамках проекта-победителя «Мастерская снега», в которую вошло строительство «Снежных городков» (район Монча, пл. Революции), фестиваль снежных скульптур и конкурс снежных арт-объектов «Снеговик-2018». 

До ноября формируются две команды (по 30 чел. в каждой), в ноябре будет организована встреча с мастерами по снежным, ледовым скульптурам, в декабре – строительство «Снежного городка» и мастер-классы от скульпторов Мурманской области. 
Для участников проекта запланирован бесплатный выезд в ЭТЦ «Снежная деревня», от организаторов памятные призы и сувениры.

Записаться для участия в проекте можно по телефону 8(81536) 7-24-35 или 963-364-54-03.

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