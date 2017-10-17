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В мурманском батальоне ДПС провели день открытых дверей

20:0217 октября 2017Просмотров: 77

Попробовать себя в роли сотрудника ГИБДД, посидеть в патрульной машине. Это могли все, кто пришел на день открытых дверей в мурманском отдельном батальоне дорожно-патрульной службы.

Желающих познакомиться со служебными буднями инспекторов оказалось немало. В основном, это старшеклассники, студенты колледжей и ВУЗов. Огромный интерес вызвали спецтехника, с которой работают патрульные, а также их экипировка. Самые смелые смогли посидеть за рулем служебного авто и огласить округу сиреной.

Денис Болобин, заместитель командира батальона ДПС ГИБДД по Мурманску: «Я думаю каждый из нас, каждый день сталкивается, видит, как работают сотрудники ГИБДД, но мало кто представляет в чем эта служба состоит. В настоящее время наша служба шагнула вперед, автоматизированные технологии и специальные средства».

Автоматизированные технологии - это будущее, а вот в прошлое гости батальона смогли окунуться в музее ГИБДД. Они с любопытством примеряли фуражки и шлемы, пытались по историческим приборам сдать экзамен на права. Многие ребята, посетив эту экскурсию, задумались о том, чтобы в дальнейшем поступить на службу в полицию.

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