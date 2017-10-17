Завтра пройдет масштабное спортивное мероприятие «500 дней до Универсиады-2019»

18 октября в Красноярске пройдет масштабное спортивное мероприятие "500 дней до Универсиады-2019".

Оно ознаменует отсчет дней до XXIX Всемирных зимних студенческих игр, генеральным партнером которых является компания «Норникель». Зимняя Универсиада пройдет в России впервые.

Об этом сообщает "Таймырский телеграф".

В фанпарке "Бобровый лог" (инвестиционный проект компании "Норникель", официальный спортивный объект XXIX Всемирной зимней Универсиады по горнолыжному спорту, где будет разыграно девять комплектов медалей) откроется специальное интерактивное пространство: будет организован телемост с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, всем желающим предоставят информацию о возможностях участия в волонтерских программах Универсиады-2019, состоится запуск таймера обратного отсчета времени до Игр (первый такой арт-объект был установлен в краевом центре ранее), выступят артисты, будут работать фотозоны и развлекательные площадки.