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Гидрографы Северного флота открыли новый остров

20:0418 октября 2017Просмотров: 91

Открыли новый остров в Ледовитом океане. Сегодня из дальнего похода домой вернулись участники арктической океанографической экспедиции. Гидрографическое судно Северного флота встречали наши журналисты: Наталья Алексеенко и Борис Савельев.

Судно «Сенеж» подходит к причалу в поселке Мишуково. Мурманская область встречает проливным дождем. Впрочем, участникам похода не привыкать. За 55 суток, что были вдали от дома, работали в разных условиях.

Во время экспедиции гидрографического судна «Сенеж» основные усилия были направлены на океанографические исследования в ближней и дальней морской зоне. В том числе, в Карском, Баренцевом морях, а также в море Лаптевых. Кроме того, участники экспедиции традиционно высаживались на арктические острова.

Больше всего покорители Арктики ждали, конечно, встречи с родными.

Капитана судна Виктора Улезько обнимают жена Наталья и сын Даниил. Давно не виделись, переживали длинную разлуку.

Наталья Улезько: «Сильно скучали? Конечно, папа у нас все лето в море. Уже не первый поход этим летом. Горжусь, что у меня такой муж. Горда за него. Мы любим очень его».

Виктор Улезько, капитан судна «Сенеж»: «Два года подряд на другом судне - «Визир» я пытался пройти к острову Шмидта, есть такой возле Северной земли. Два года подряд льды не пускали. В этом году удалось дойти, обойти и даже высадиться».

Участники похода обследовали побережье и рельеф дна, вели детальную съемку, изучали параметры водной среды и различные физические поля Земли. Не обошлось и без географических открытий. На западном побережье Новой Земли гидрографы обнаружили и описали новый, неизвестный до этого остров длиной 580 метров. А к северу от острова открыли два мыса.

Виктор Улезько, капитан судна «Сенеж»: «Нам это дает еще больше работы. Потому что в районе Новой Земли, где открыли остров, ледники тают, отходят, открываются новые очертания берегов. Для гидрографов. Топографов работы там еще работы не на один год».

Вместе с опытными профессионалами в исследованиях принимали участие курсантки морской академии имени Макарова - будущие инженеры-гидрографы.

Жанна Белозорова, участница экспедиции: «Было непривычно. Впервые оторвались на такое большое время без связи. Это было самой большой проблемой - без связи, без интернета. Остальное далось легко».

Все новые данные, которые удалось получить во время этой арктической экспедиции, будут использованы для навигационных карт и пособий для плавания, а также для решения частных задач Северного флота.

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