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«КолАтомЭнергоСбыт» принял участие в межведомственной комиссии по вопросу задолженности управляющих компаний

11:3718 октября 2017Просмотров: 26

13 октября в Правительстве Мурманской области состоялось очередное заседание МВК по вопросам собираемости за потреблённые энергоресурсы под председательством заместителя губернатора Мурманской области Евгения Никоры, на котором рассматривалась задолженность исполнителей коммунальных услуг.

Директор гарантирующего поставщика «КолАтомЭнергоСбыт» Алексей Горчаков традиционно выступил одним из докладчиков на встрече. Также в совещании приняли участие представители «Мурманэнергосбыт», Госжилинспекции и управляющих организаций.

Как следует из доклада директора «КолАтомЭнергоСбыт», в настоящее время собираемость средств с населения за услуги энергоснабжения жилых помещений составляет порядка 99%. При этом, процент оплат исполнителей коммунальных услуг, которые имеют обязательства по оплате электроэнергии, потреблённой на содержание общего имущества многоквартирных домов (СОИМД), составляет всего 35%. Прирост задолженности в 2017 году по ИКУ составил 86 млн рублей.

Указанная задолженность состоит из двух частей. Часть денежных средств за электроэнергию, потреблённую на СОИМД в рамках норматива, управляющие организации собирают с граждан потребителей, сверхнормативное энергопотребление в доме управляющие компании обязаны оплатить сами. Эта мера направлена на то, чтобы исполнители коммунальных услуг были финансово заинтересованы в проведении энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий с целью снижения сверхнормативного потребления на содержание общего имущества.

Как следует из анализа, управляющие компании не только не оплачивают сверхнормативное потребление МКД, но и не перечисляют в полном объёме средства, собранные с населения на содержание общего имущества.

«Поставщикам ресурсов рекомендуется обращаться в правоохранительные органы по каждому эпизоду удержания денежных средств на счетах с целью выявления в этих действиях состава преступления в кассовых операциях», - отметил Евгений Никора.

Кроме того, низкий процент оплат управляющих компаний за электроэнергию, потреблённую на СОИМД, может свидетельствовать о низкой активности по собираемости средств с населения, в том числе через суды, а также об отсутствии мероприятий по снижению сверхнормативного энергопотребления: контрольных обходов, установке ИПУ, выявлению подключённых к дому нежилых объектов, применению энергосберегающих технологий.

Как показывает практика гарантирующего поставщика, путём проведения контрольных обходов с целью снятия показаний, замены ИПУ и иных контрольных мероприятий можно значительно снизить энергопотребление на СОИМД. Именно эти действия следует осуществлять управляющим организациям с целью снижения своей задолженности за электроэнергию перед гарантирующим поставщиком.

«Мы все несём ответственность за устойчивость сферы ЖКХ, поэтому я прошу каждого участника встречи активизировать работу по повышению собираемости в соответствии с протоколом сегодняшнего совещания», - заключил председатель МВК Евгений Никора.

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