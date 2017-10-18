Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 18 октября 2017 года.
Сегодня в выпуске:
Дом на улице Фрунзе в Мурманске вот-вот рухнет. А жильцы уезжать не хотят.
Поздняя поездка. Могут ли школьники ездить транспорте после 9 и что должен делать кондуктор.
Нашли новый остров и два мыса. Гидрографическое судно «СЕнеж» вернулось из арктической экспедиции.
Иллюминация на ремонте. В Мурманске начали готовить к установке световые конструкции.