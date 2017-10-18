Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

Дом на улице Фрунзе в Мурманске вот-вот рухнет. А жильцы уезжать не хотят.



Поздняя поездка. Могут ли школьники ездить транспорте после 9 и что должен делать кондуктор.



Нашли новый остров и два мыса. Гидрографическое судно «СЕнеж» вернулось из арктической экспедиции.



Иллюминация на ремонте. В Мурманске начали готовить к установке световые конструкции.