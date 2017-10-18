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В поезде «Мурманск - Санкт-Петербург» задержали северянина, который скрывался от суда

14:1418 октября 2017Просмотров: 101

Сотрудниками Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в результате обеспечения охраны общественного порядка и безопасности пассажиров поезда «Мурманск - Санкт-Петербург» выявлен мурманчанин, скрывавшийся от суда.

Как выяснилось, нигде неработающий 30-летний житель Мурманска более 2 месяцев скрывался от правосудия по подозрению в краже на территории родного города.

Стражами правопорядка злоумышленник снят с поезда, сообщает пресс-служба УТ по СЗФО.

Информация о задержанном передана инициатору розыска.

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