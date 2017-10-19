Что известно об аресте бывшего вице-губернатора Игоря Бабенко

Арестован Игорь Бабенко - бывший заместитель губернатора Мурманской области. Такую информацию распространяют некоторые региональные СМИ. Их цитируют федеральные издания. Но при этом все ссылаются на некие анонимные источники в различных органах власти и силовых структурах. Сегодня с самого утра мы пытались разобраться в тайнах следствия.

Игорь Бабенко в должности заместителя губернатора был с февраля 2016 года. В его обязанности входила координация деятельности исполнительных органов власти, взаимодействие с федеральными органами, информационная политика правительства. Так же он курировал деятельность аппарата правительства.

Летом этого года под следствием оказались чиновники аппарата правительства Эдуард Никрашевский и Георгий Благодельский. Они подозреваются в незаконном расходовании средств внебюджетного фонда. В начале октября Игорь Бабенко написал заявление об увольнении. И вот - информация о его аресте.

По официально неподтвержденным данным, бывшего вице-губернатора сегодня утром этапировали в Москву сотрудники ФСБ. В региональном следственном управлении эту информацию не подтверждают но и не опровергают. Переадресовывают вопрос в центральный аппарат. Мы написали сегодня утром официальный запрос в Следственный комитет России.

Ответа нет. Так же ничего не знают о Бабенко в Басманном суде Москвы. Этот орган должен был принять решение по делу.

В правительстве Мурманской области официально прокомментировали информацию о задержании бывшего заместителя губернатора.

Вот что сообщил начальник управления по взаимодействию со СМИ Дмитрий Ищенко.

«Принципиальная позиция правительства - это максимальная открытость органов исполнительной власти региона для следственных органов по выяснению всех интересующих их обстоятельств… Как неоднократно говорила губернатор, неприкасаемых нет, а следственные органы дадут точную оценку всем выявленным фактам».

Мы ожидаем появления официальной информации. Она может появиться в любое время, следите за новостями на нашем сайте www.tv21.ru