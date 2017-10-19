16+
;
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Что известно об аресте бывшего вице-губернатора Игоря Бабенко

20:1119 октября 2017Просмотров: 238

Арестован Игорь Бабенко - бывший заместитель губернатора Мурманской области. Такую информацию распространяют некоторые региональные СМИ. Их цитируют федеральные издания. Но при этом все ссылаются на некие анонимные источники в различных органах власти и силовых структурах. Сегодня с самого утра мы пытались разобраться в тайнах следствия.

Игорь Бабенко в должности заместителя губернатора был с февраля 2016 года. В его обязанности входила координация деятельности исполнительных органов власти, взаимодействие с федеральными органами, информационная политика правительства. Так же он курировал деятельность аппарата правительства.

Летом этого года под следствием оказались чиновники аппарата правительства Эдуард Никрашевский и Георгий Благодельский. Они подозреваются в незаконном расходовании средств внебюджетного фонда. В начале октября Игорь Бабенко написал заявление об увольнении. И вот - информация о его аресте.

По официально неподтвержденным данным, бывшего вице-губернатора сегодня утром этапировали в Москву сотрудники ФСБ. В региональном следственном управлении эту информацию не подтверждают но и не опровергают. Переадресовывают вопрос в центральный аппарат. Мы написали сегодня утром официальный запрос в Следственный комитет России.

Ответа нет. Так же ничего не знают о Бабенко в Басманном суде Москвы. Этот орган должен был принять решение по делу.

В правительстве Мурманской области официально прокомментировали информацию о задержании бывшего заместителя губернатора.

Вот что сообщил начальник управления по взаимодействию со СМИ Дмитрий Ищенко.

«Принципиальная позиция правительства - это максимальная открытость органов исполнительной власти региона для следственных органов по выяснению всех интересующих их обстоятельств… Как неоднократно говорила губернатор, неприкасаемых нет, а следственные органы дадут точную оценку всем выявленным фактам».

Мы ожидаем появления официальной информации. Она может появиться в любое время, следите за новостями на нашем сайте www.tv21.ru

Реклама
Читайте также
Полный ягель: поиски капсулы, здоровья и истины«Вовремя лайт»: коварство сахарного диабета«Деньги любят»: детские банковские карты, новые рубли, лоукостеры73 года без войны. В Мурманске почтили память защитников Заполярья
Полное видео программы «Новости»Представители Мурманской области принимают участие в работе форума «Арктические проекты сегодня и завтра»Прогноз погоды по Мурманской области на 20 октября21 октября в Североморске откроется сквер «Народный»В Мурманске прошел митинг, посвященный годовщине разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеВ Заозерске задержали браконьера, выловившего десять камчатских крабов
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс