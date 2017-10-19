Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 19 октября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

73 года без войны. В Мурманске состоялся митинг памяти защитников Заполярья.



Арестован бывший вице-губернатор Игорь Бабенко. Кто арестовал и за что?



Люди платят деньги и расплачиваются своим здоровьем. Есть ли совесть у ЖЭКа-потрошителя? Крик души жителей Рослякова.



Депутаты городского совета побывали на “Атомфлоте”.



Не ближе, чем на десять метров. Новые правила для курильщиков. Что думают об этом мурманчане?

