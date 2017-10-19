В Архангельске состоялась министерская сессия стран БЕАР по вопросам национального и межрегионального сотрудничества

В Архангельске состоялась министерская сессия стран Баренцева/Евроарктического региона (БЕАР) по вопросам национального и межрегионального сотрудничества. Мурманскую область на министерской сессии стран БЕАР представлял первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

В столице Поморья собрались министры иностранных дел России, Швеции, Норвегии, Финляндии, послы государств-участников Баренцева/Евроарктического совета, представители стран-участниц Баренцева сотрудничества – Дании и Исландии, Европейского союза, Международного Баренцева секретариата, руководители северных регионов России и стран БЕАР.



Россия передала Швеции национальное председательство в Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Председательство в СБЕР осуществляется поочередно Россией, Норвегией, Финляндией и Швецией на условиях ротации сроком на два года.

Председательство в Региональном Баренцевом совете перешло от провинции Кайнуу (Финляндия) губернии Финнмарк (Норвегия).



В преддверии встречи министров иностранных дел стран БЕАР в Архангельске прошли заседания Баренцева регионального комитета и Баренцева регионального совета, где наш регион также принял активное участие. Мурманскую область представлял заместитель министра экономического развития региона Илья Остапчук.

На мероприятиях обсуждались итоги и перспективы межрегионального сотрудничества в рамках Баренцева/Евроарктического региона.