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Финляндия не исключает возможности вступления в НАТО

13:3620 октября 2017Просмотров: 42

Россия не является угрозой для Финляндии, при этом скандинавское государство не исключает в будущем своего присоединения к Североатлантическому альянсу (НАТО), заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

«Финляндия не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится. Думаю, это общее мнение. Между нашими двумя странами хорошие отношения, и проблем действительно нет. Но наша внешняя политика заключается в том, чтобы со всеми - и, прежде всего, с нашими соседями - поддерживать хорошие отношения. При этом мы состоим в ЕС, в ООН, в Северном совете, у нас партнерство с НАТО и так далее», - сказал Сойни.

Отвечая на вопрос, последует ли Финляндия примеру Швеции, если та решится на более тесное взаимодействие с НАТО, Сойни отметил, что эта тема пока не обсуждается ни в Хельсинки, ни в Стокгольме.

«Ни Финляндия, ни Швеция сейчас не входят в НАТО, и, насколько я понимаю, ни в одной из наших стран сейчас не обсуждается присоединение к НАТО. Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным», - пояснил он.

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