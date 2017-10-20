Мурманские школьники вылетели в Крым, чтобы принять участие в финальных соревнованиях фестиваля «ГТО»

Сборная команда ребят - победителей муниципального и регионального этапов летнего фестиваля ВФСК «ГТО» вылетела в Крым, чтобы принять участие в финальных соревнованиях фестиваля.

Поддержать ребят, а так же настроить их на победу приехали председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наумова Светлана Ивановна и посол ГТО в Мурманской области, депутат Мурманской областной Думы Круглова Лариса Николаевна, сообщает пресс-служба регионального комитета по физической культуре и спорту.



