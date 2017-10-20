Телепрограмма на 22 октября (воскресенье)

Программа передач канала ТВ21+

Воскресенье, 22 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Место встречи – ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Раскраска.

Фиксики.

Пиф-паф, ой-ой-ой!

10:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Новое платье короля. Фильм-сказка (12+)

Германия. 2010 г.

Режиссер Ханну Салонен.

В ролях: Маттиас Брандт, Сергей Мойя, Алиса Юнг, Катрин Х. Флемминг, Манфред Мок, Томас Гимбл, Хартмут Фолле.

Храбрый Якоб странствует по свету и однажды оказывается в городе, правитель которого, глупый и самодовольный король, тратит все деньги на новые наряды, в то время как его народ бедствует. Якоб выдает себя за лучшего в мире ткача и предлагает королю сшить для него самое прекрасное платье! Наряд будет настолько особенным, что станет невидимым для всякого глупца и недостойного такой красоты человека. И вот наступает день, когда король появляется в обновке перед своими подданными…

12:02 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

13:00 National Geographic. Документальный цикл (16+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

13:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Хибины. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

14:00 National Geographic. Документальный цикл (12+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории.

14:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Островной. Морское путешествие.

15:00 В мире животных с Николаем Дроздовым. Документальный цикл (12+)

Более 35 лет эта передача знакомит зрителей с удивительным миром живой природы. Ее ведущему – профессору Николаю Дроздову – удается создать атмосферу искренней любви к живым существам, населяющим нашу планету.

15:30 Мультимир (6+)

Раскраска.

Фиксики.

Пиф-паф, ой-ой-ой!

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Здравствуйте, Юрий Аркадьевич! (16+)

17:00 Главная партия. Политическое шоу с Сергеем Юдковым (16+)

18:00 Чтец. Художественный фильм (16+)

США, Германия. 2008 г.

Драма, мелодрама.

Режиссер Стивен Долдри.

В ролях: Рэйф Файнс, Кейт Уинслет, Давид Кросс, Жанетт Хайн, Сюзанна Лотар, Алисса Вильм, Флориан Бартоломай, Фредерике Бехт, Маттиас Хабих, Фридер Венус.

Майкл Берг, 52-летний адвокат, постоянно думает о своём прошлом. Уже почти 40 лет его гложет мысль о том, что он мог кардинально изменить свою судьбу, и не только свою. Стоит ли думать о прошлом, если оно — уже история? Или всё ещё продолжается?

20:07 Леонид Ярмольник: «Я – счастливчик!» Документальный фильм (16+)

Леонид Ярмольник приобрёл всесоюзную известность в 1976 году после миниатюры "Цыплёнок табака". К нему надолго приклеился имидж комика - несерьёзного артиста и несерьёзного человека: везде шутит, гримасничает, играет комические роли. Его роли в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен" и "Человек с бульвара Капуцинов" любимы не одним поколением зрителей. Он всегда умел дружить. По признанию друзей, Ярмольник - первый, кто приходит на помощь. Сейчас он - член попечительского совета фонда "Артист". Деятельность фонда направлена на помощь ветеранам кино и театра. Ярмольник говорит: "Ввязался в это, потому что самому недолго осталось до старости"…

21:00 Большая маленькая Я. Художественный фильм (16+)

Франция. 2010 г.

Мелодрама, комедия.

Режиссер Ян Самюэль.

В ролях: Софи Марсо, Мартон Чокаш, Мишель Дюшоссуа, Джонатан Цассаи, Эммануэль Грёнвольд, Джульетт Чаппи.

Когда-то успешная бизнес-леди Марго Флор была маленькой девочкой. Кем только ей не хотелось стать в будущем: от исследователя морских глубин до покорителя иных планет. Но судьба распорядилась иначе: теперь Марго заключает сделки на миллионы евро, ее жизнь расписана по минутам на ближайшие полгода и даже со своим любимым, англичанином Малькольмом она встречается в спокойной обстановке не чаще раза в месяц. И вот однажды пожилой нотариус Фернан Мериньяк приносит ей письмо, начинающееся словами: «Дорогая Я, мне сейчас семь лет и я пишу это письмо, чтобы ты не забыла обещания, которые дала себе, и помнила, кем хочешь быть…»

22:35 Следствие покажет. Документальный цикл (16+)

Впервые Следственный комитет России открывает свои архивы. Материалы реальных уголовных дел легли в основу документального сериала "Следствие покажет". События реконструированы с помощью актёров и непосредственных участников.

23:18 Узник замка Иф. 1, 2, 3 серии. Художественный фильм (12+)

СССР, Франция. 1988 г.

Историческая драма, приключения.

Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич

В ролях: Виктор Авилов, Евгений Дворжецкий, Анна Самохина, Михаил Боярский, Арнис Лицитис, Алексей Жарков, Игорь Скляр, Нодира Мирзаева, Алексей Петренко, Светлана Смирнова.

Фильм снят по мотивам романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо». В самый канун свадьбы с любимой девушкой Эдмон Дантес по ложному обвинению становится узником мрачного замка Иф. Здесь ему предстоит томиться до конца дней своих, но отчаянная решимость спастись и счастливый случай помогают ему выбраться на волю. Сказочно разбогатев и превратившись в графа Монте-Кристо, он начинает мстить…

03:05 Телегазета (12+)

03:30 Черно-белое. Мистическое шоу (16+)

В проекте принимают участие люди со сверхспособностями — медиумы. На протяжении нескольких недель мы наблюдаем за увлекательной борьбой и отношениями между участниками. Все они хотят помогать людям, только способы у них разные... Основная задача участников не только продемонстрировать свои сверхспособности, но и оказать реальную помощь людям, которые попали в беду, столкнулись с необъяснимым и уже отчаялись найти выход.

04:24 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Териберка – поселок на берегу моря.

04:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Забытые святилища древних. Документальный фильм из цикла «Темная история». Расследование возникновения легенды о судьбоносном камне, стоящем на перепутье трех дорог.

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)