Туристические возможности Мурманской области представили туроператорам из Петербурга

11 октября в Санкт-Петербурге на базе петербургского технопарка проведен воркшоп с презентацией туристского потенциала Мурманской области.

Участниками презентации стали более 25 туристских компаний из Санкт-Петербурга, заинтересованных в работе с Мурманской областью.

От региона в презентации приняли участие представители министерства развития промышленности и предпринимательства, центра кластерного развития и шесть субъектов туристской деятельности.

Спикеры рассказали об основных видах туризма, туристских продуктах, емкости инфраструктуры и структуре потока, прибывающего в регион.

По итогам мероприятия организаторами от участников получен положительный отклик о важности данного мероприятия и заинтересованности в развитии данного направления, сообщает официальный туристический портал.

В течении следующих трех дней - с 12 по 14 октября, делегация Мурманской области продолжит работу на объединенном региональном стенде туристской выставки в петербургском выставочном комплексе «Ленэкспо».