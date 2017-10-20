В Мурманске в снег и слякоть дорожники укладывали асфальт

Удивительное рядом. В Мурманске выпал снег, сугробы на газонах. И рабочие вместо того, чтобы взять в руки лопаты и чистить тротуары, вооружились косами и начали косить… траву! Не верите? Смотрите репортаж Сергея Неверовича.

Улица Зои Космодемьянской в Мурманске. Крутой склон от жилых домов весь в снегу. На нем 5 человек в яркой спецодежде. Будь они с лыжами, можно было подумать, что спортсмены. Но нет, в руках у них электрические косы. Люди работают. Где трудятся, не скрывают.



Андрей Голиков, уборщик территорий: «Управление дорожного хозяйства.

- Сейчас много где так убираете?

Нет, только здесь пока.

- А летом не успели, или почему?

Не знаю. Сказали сейчас.

- А вы сами как думаете, удобно сейчас траву убирать?

Да нет, уже зима, смешно просто. Что больше накосили, снега или травы?

-Да по-моему и того и другого».



Такой вот зимний сенокос. Почему бы и нет. Ведь запах скошенной травы всегда приятен. Рабочие откровенно удивлены полученным заданием. Смеются, рассказывают разные житейские истории.



«Как-то раз ямы кирпичом закладывали. Финн сидит, снимает, я подхожу и говорю, что, нашу нано технологию воруете? Он такой, у нас так не делают. Я говорю, подожди, у нас их осенью выковыряют, отвезут на дачу. Он говорит, у вас еще и дома из них строят, Я говорю, ну да.

- А что думаете вот про это?

Страна непуганых идиотов. Лето все простояло, никому не надо было. Как зима, надо косить. Песка надо, дороги убирать! А у нас все как всегда, через задницу».



Возможно, летом про этот участок просто забыли. Один из рабочих объяснил причину зимнего сенокоса.



Николай Орлов, уборщик территорий: «От жильцов вот пришла жалоба, что заросло все. Трава выше человека.

- А, по жалобе, поэтому пришли, да?

Да.

- Недавно жалоба была?

На днях буквально. Меня из отпуска выдернули даже».



Вот такая ситуация. С одной стороны - на жалобы населения надо реагировать. А с другой - абсурд - косить траву в снегопад!

На этом казусы в Мурманске сегодня не закончились. В центре города на улице Карла Маркса дорожники укладывали асфальт. И это несмотря на снегопад и лужи на дороге. Крепили бордюры, прямо поверх снега заливали бетонную смесь.



«Здравствуйте. Вы работу здесь ведете или наблюдаете просто?

- Нет, наблюдаю.

Вы кто?

-Человек.

Отношения к организации не имеете, да?

-Нет, че вы хотели то?

А как сами думаете, можно в такую погодку?

-Это пересечка. Здесь асфальта нет, его ложить только будут».



Это пересечка, а рядом еще 2 больших участка со свежим асфальтом. Это будущие парковки. Понятно, что это не финишный слой дорожного покрытия, но все же. По свежеукатанному асфальту текут ручьи, рядом скапливаются лужи. И все это вместе укатывают катком.



«Вы вот сейчас по водичке катались здесь, это нормально?

- Я еще раз говорю, это должен щебень раскидываться, а мы асфальтом.

Это лучше чем щебень.

- То есть считаете, что все нормально?

Это нормально».



В общем, рабочие полны оптимизма. Уверяют - технология позволяет. Вот только мимо проезжающие водители этот оптимизм не разделяют.



«Конечно не нормально. Асфальт +7 градусов надо ложить по технологии. Администрация рядом, зайдите им вопрос задайте. Воруют, беспределом занимаются. Хотя бы здесь людей уважали, жителей.

-Долго простоит?

Я думаю, до завтра выдержит. Пока температура вроде нормальная».



«Очень странно, что они выбрали такую погоду, специалисты. Кто ж в такую погоду сыпит асфальт».



«Да конечно нет. Качество дороги страдает. Деньги как обычно закапываем куда-то».



Несмотря на то, что все нормально и по технологии, работы на этом участке после съемки остановили. Нам же сообщили, что ждут асфальт для дальнейшей работы. Хотя рядом стоял трактор с полным ковшом асфальта.



Во время съемок одного из сюжетов руководитель управления Дорожного хозяйства нам рассказывал о нормах температуры асфальта перед его укладкой. Называлась цифра в 160 градусов цельсия. Здесь же к асфальту я могу свободно прикладывать руку и никакого ожога не чувствую.



Поверхностная температура асфальта в ковше, по нашей оценке не более 70-80 градусов. Сразу поясним, работы тут ведет не Управление дорожного хозяйства, а подрядная организация. По контракту крайний срок окончания работ 30 ноября.