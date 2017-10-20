В Октябрьском суде рассматривается дело об аресте бывшего замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко

В Октябрьском районном суде началось заседание по избранию меры пресечения бывшему замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко

Игоря Бабенко обвиняют по ст. 159 ч.3 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения». Следователь настаивает на заключение бывшего замгубернатора под стражу.

Напомним, что Игорь Бабенко в должности заместителя губернатора был с февраля 2016 года. В его обязанности входила координация деятельности исполнительных органов власти, взаимодействие с федеральными органами, информационная политика правительства. Так же он курировал деятельность аппарата правительства.

Летом этого года под следствием оказались чиновники аппарата правительства Эдуард Никрашевский и Георгий Благодельский. Они подозреваются в незаконном расходовании средств внебюджетного фонда. В начале октября Игорь Бабенко написал заявление об увольнении.