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В Октябрьском суде рассматривается дело об аресте бывшего замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко

11:1020 октября 2017Просмотров: 318

В Октябрьском районном суде началось заседание по избранию меры пресечения бывшему замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко

Игоря Бабенко обвиняют по ст. 159 ч.3 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения». Следователь настаивает на заключение бывшего замгубернатора под стражу. 

Напомним, что Игорь Бабенко в должности заместителя губернатора был с февраля 2016 года. В его обязанности входила координация деятельности исполнительных органов власти, взаимодействие с федеральными органами, информационная политика правительства. Так же он курировал деятельность аппарата правительства.

Летом этого года под следствием оказались чиновники аппарата правительства Эдуард Никрашевский и Георгий Благодельский. Они подозреваются в незаконном расходовании средств внебюджетного фонда. В начале октября Игорь Бабенко написал заявление об увольнении.

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