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В Российской государственной библиотеке открылась выставка «Карты земель российского Севера: реальность и мифы»

13:2120 октября 2017Просмотров: 55

Выставка «Карты земель российского Севера: реальность и мифы» - часть межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», инициированного компанией «Норникель». 

Об этом сообщает ТАСС. 

До 12 февраля 2018 года у посетителей выставки будет возможность увидеть в Ивановском зале Российской государственной библиотеки рукописные и печатные карты, по которым можно представить историю освоения северных территорий с XVI до XXI века.

Это старинные и современные атласы, генеральные карты Российского государства и карты губерний, навигационные, экспедиционные и учебные иллюстрированные карты.

Один из главных экспонатов выставки - «Чертежная книга Сибири» дает представление о том, какой была русская картография до Петра I. И, несмотря на то, что в ней еще нет параллелей и меридианов, а север может находиться внизу, а не вверху, именно с нее, по мнению завотделом картографических изданий РГБ Людмилы Зинчук, начинается история отечественной картографии.

«До XVIII века в России существовали только рукописные чертежи, которые на сегодняшний день хранятся в основном в архивах. А вот уже в XIX веке отечественная картография достигла высочайшего уровня», - рассказала Людмила Зинчук.

В программе принимают участие девять регионов России - от Кольского полуострова до Таймыра, более 30 музеев, около 10 архивов, а также многие библиотеки. 

Программа ориентирована на три года и закончится в 2019 году в Норильске. Ежегодно в рамках этого проекта будут организованы три выставки. После каждой из них будет выходить книжный том, основанный на экспонатах, который в совокупности к 2019 году составит музейную историю освоения русского Севера.

По мнению старшего вице-президента компании «Норникель» Ларисы Зельковой, ее корпорация - тоже часть уникального результата освоения северных территорий, итог самоотверженного похода людей в суровые природно-климатические места.

«Это вызов для нас, попытаться вернуть в наш культурный исторический оборот тему освоения Арктики. Мы бы хотели, чтобы история нашей производственной компании, ориентированной на бизнес-результат, была связана с приятными достижениями нашей славной истории», - сказала  Лариса Зелькова.

В 2019 году эстафету программы примут Красноярск, Мурманск и Архангельск.

«Крайние точки, а именно Кольский полуостров и Таймыр - это края технологической цепочки «Норильского никеля». Так наша история полностью соответствует географии и промышленности», - сказала руководитель большой межмузейной программы Юлия Кантор.

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