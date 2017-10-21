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Полиция разыскивает пропавшую жительницу Гаджиево

12:3021 октября 2017Просмотров: 29

Разыскивается пропавшая без вести жительница Гаджиево Батурина Елена Анатольевна 1977 года рождения.

Местонахождение Елены Анатольевны неизвестно родственникам с 13 октября 2017 года.

Приметы: на вид 40 лет, рост около  163 см, среднего телосложения, волосы средней длины, собранные в пучок, пирсинг в районе пупка.

Одета: куртка-пуховик сине-черная чуть выше колен с капюшоном, джинсы черные зауженные, туфли черные.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Батуриной Е.А., просьба сообщить в полицию по телефонам 8 (81-539) 5-52-11, 8-999-091-67-34, 02 или 102, либо в отряд ППД «МурманСпас» по телефонам 8-811-311-70-20, 8-811-339-89-41.

 

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