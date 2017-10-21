Телефонный мошенник пытался обмануть пенсионерку из Мончегорска на 140 тысяч рублей

В дежурную часть полиции Мончегорска обратилась пенсионерка 1953 года рождения с заявлением о попытке совершения в отношении нее мошеннических действий.

Женщина рассказала полицейским, что ей на стационарный домашний телефон поступил звонок от неизвестного мужчины.

Он представился врачом мурманской больницы и сообщил ложные сведения о выявлении у северянки опасной болезни.

Чтобы решить проблему со здоровьем, по словам звонившего, требовалось перевести 140 тысяч рублей на лекарства средств.

Довести до конца свой преступный умысел злоумышленник не смог. Бдительная пенсионерка, зная о подобных схемах обмана из СМИ, не стала продолжать разговор с мошенником. Она отправилась в отдел полиции.

Как установили полицейские, мошенничество было совершено неизвестным с мобильного номера, зарегистрированного в Москве.

По факту попытки мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.30 и ч.2 ст.159 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.