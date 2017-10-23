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Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Селина

10:0023 октября 2017Просмотров: 37

Губернатор Марина Ковтун выразила глубокие соболезнования в связи со смертью почетного гражданина Мурманской области Владимира Селина.

В телеграмме главы региона. направленной на имя вдовы Владимира Селина Валентины Ивановны, говорится, что свой незаурядный талант ученого и руководителя Владимир Селин посвятил развитию экономической науки. На Кольской земле он обрел признание, уважение и почет.

«В наших сердцах навсегда сохранится память о Владимире Степановиче Селине – блестящем ученом, ярком организаторе науки, очень добром и отзывчивом человеке», – также говорится в телеграмме.

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