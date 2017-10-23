Марина Ковтун высказалась по следственным делам чиновников

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун собрала срочный брифинг. Глава региона лично выразить свою позицию по поводу слухов о своей отставке. А так же о следствии в отношении чиновников правительства и аресте бывшего вице-губернатора Игоря Бабенко.

Напомним, 20 октября бывшего замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. В должности заместителя губернатора Игорь Леонидович находился с февраля 2016 года. В его обязанности входила координация деятельности исполнительных органов власти, взаимодействие с федеральными органами, информационная политика правительства. Так же он курировал деятельность аппарата правительства.

Летом этого года под следствием оказались чиновники аппарата правительства Эдуард Никрашевский и Георгий Благодельский. Они подозреваются в незаконном расходовании средств внебюджетного фонда.

Марина Ковтун заявила, что она не вправе комментировать следствие. И до решения суда никто не имеет право выносить решение. По ее словам, в правительстве региона испытывают давление со стороны следствия. В блоги «сливается» информация о растратах, все активно муссируется, проводятся проверки. Так же Марина Ковтун заявила, что расценивает все это, как травлю и заказ. И не исключает усиления давления на нее лично и на ее семью. Далее Вы увидите полное выступление главы региона.

«Я пригласила вас сегодня потому, что считаю необходимым публично высказать свою позицию по отношению к событиям последних недель и не только», обратилась она к представителям СМИ.

«Во-первых, что касается ареста бывшего заместителя губернатора Игоря Леонидовича Бабенко. Губернатор, как и любое другое должностное лицо, не вправе комментировать действия правоохранительных и судебных органов до вынесения приговора. Я надеюсь, что следователи однозначно установят все обстоятельства дела, определят степень вины и мотивы каждого фигуранта. Мы в этом заинтересованы в первую очередь», - подчеркнула в выступлении глава региона.

«Хочу напомнить всем слова Президента: «У нас стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители правоохранительных органов. Однако борьба с коррупцией – это не шоу. Она требует профессионализма, серьёзности и ответственности. И до решения суда никто не имеет права выносить вердикты о виновности или невиновности. Вместе с тем, я должна заявить, что уже около года я, как высшее должностное лицо региона, правительство Мурманской области в целом испытываем серьёзное давление со стороны правоохранительных органов. В том числе, оно выражается в массированных запросах, проверках и других акциях устрашения. Здесь используется следующая технология: в «карманные» блоги «сливается» информация, густо замешанная на лжи и приправленная якобы документами служебного пользования. Эти псевдосенсации муссируются в блогосфере, на новостных сайтах и прочей околомедийной среде, а затем становятся поводом к проведению проверок по названным там фактам», - отметила губернатор.

«И никого уже не волнует, что эти факты лживы и не находят подтверждения в ходе проводимых проверок. Как говорится, «ложечки нашлись, а осадочек остался». Затем идут массированные медиа-атаки, где в дело идут огульные обвинения в коррупции, использовании служебного положения. Лжецы и заказчики этих, как правило, атак остаются безнаказанными. Например, и сейчас многие уверены, что мои дети получили «тёплые местечки» за некие налоговые преференции крупным компаниям, в то время как нет ни преференций, ни высокооплачиваемой работы в обмен на них. Что, кстати, также подтвердили результаты проведённой проверки. И таких примеров и я, и вы легко назовём с десяток. Получается, как в старом анекдоте: появляется информация, что я верблюд. И я собираю справки, чтобы: а) доказать, что я не верблюд, б) что я не двугорбый верблюд. Но истина никому не интересна, цель – это вброс фейка», - подчеркнула губернатор.

«Отрадно, что правоохранительные органы столь рьяно и усердно реагируют на такого рода сигналы. Странно только, что так избирательно: на инспирированные запросы, публикации в желтой прессе, связанные с губернатором и органами исполнительной власти субъекта. Считаю, что правоохранители должны беспристрастно нести свою службу. К слову, вы лучше меня знаете: в региональных СМИ периодически появляются материалы, достойные более серьёзной реакции правоохранителей, однако, этого по какой-то причине не происходит. «Если звёзды зажигают, это кому-нибудь нужно», писал Владимир Маяковский. И это действительно так».

«Я связываю такое беспрецедентное давление с нашей принципиальной позицией по ряду вопросов, в том числе, вопросу приватизации имущества на территории города Мурманска, аффилированности ряда коммерческих фирм к муниципальным чиновникам. Очевидно, не прощают мне и наведение порядка на рынке топливно-энергетического комплекса. Я не могу расценивать эти действия иначе как политический заказ и травлю с целью дискредитировать действующую власть и вынудить меня покинуть пост главы региона. Этого не будет! Решение о судьбе главы субъекта принимает Президент России. Поэтому я не исключаю усиления давления в отношении меня, моих близких и членов моей команды. Как глава региона я не имею права оставлять эти действия без реакции. Я не буду сидеть сложа руки и непременно доведу свою позицию до высшего руководства правоохранительных органов и страны. Такие возможности у меня есть».