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Минприроды России намерено стимулировать приток молодых кадров

15:1723 октября 2017Просмотров: 71

Минприроды России совместно с Минобразования и науки РФ и Федеральным агентством лесного хозяйства подготовили «дорожную карту» по развитию школьных лесничеств на 2018-2027 гг.

Глава Минприроды России Сергей Донской внес документ в Правительство Российской Федерации.

План по развитию школьных лесничеств в период с 2018 по 2027 гг. предусматривает основные мероприятия, направленные на организационное и учебно-методическое обеспечение деятельности школьных лесничеств, информационно-аналитическое сопровождение деятельности школьных лесничеств, а также включает информационно-аналитическое сопровождение, популяризацию их деятельности, развитие форм и методов профессионального самоопределения школьников и создание системы повышения квалификации руководителей школьных лесничеств.

Реализация плана мероприятий будет способствовать воспитанию у молодого поколения активной гражданской позиции, любви и бережного отношения к природе, а также развитию интереса к проблемам охраны окружающей среды.

Также предусмотрено проведение Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество», Всероссийского съезда (слета) школьных лесничеств, ежегодного Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», Всероссийского дня знаний о лесе в рамках Международного дня леса и др.

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