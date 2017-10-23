На ведущую Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом в редакции «Эха Москвы»

Нападавший задержан, жизни журналистки ничего не угрожает. Генпрокуратура взяла ситуацию на контроль.

Неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр, журналистка госпитализирована, сообщил сегодня главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер», - сказал Венедиктов.

Он добавил, что МВД предупреждено о случившемся, в здании работает полиция, сообщает Интерфакс.

По словам Венедиктова, в настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится журналистка. «Мне известно, что она дышит», - уточнил главный редактор «Эха Москвы».

Как отмечается на сайте радиостанции, по словам врачей, угрозы для жизни журналистки нет.