Предприимчивый житель Кандалакши незаконно сдал чужой автомобиль на металлолом

Несколько дней назад в полицию Кандалакши с заявлением о краже автомобиля обратился 43-летний житель Карелии.

На место происшествия выехали следователи. Оперативники опросили потерпевшего и выяснили, что он следовал на автомобиле «ВАЗ» по автодороге «Кола».

В Кандалакшском районе автомобиль сломался, и мужчина решил оставить автомобиль на некоторое время на обочине.

Вернувшись, заявитель не обнаружил неисправный автомобиль на том месте, где он его оставил.

В связи с этим мужчина решил обратиться в полицию с заявлением, сообщив, что стоимость похищенного автомобиля составляет 110 тысяч рублей.

Полицейские провели ряд спецмероприятий и обнаружили автомобиль потерпевшего на пункте приема металла.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники выяснили, кто сдавал автомобиль на металлолом, после чего установили и задержали 26-летнего кандалакшанина.

Злоумышленник признался в содеянном, пояснив, что похитил автомобиль с трассы с целью дальнейшего получения за него денег, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до 5 лет колонии.