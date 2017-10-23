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«Русская аквакультура» приобрела в Норвегии завод по производству мальков красной рыбы

12:5923 октября 2017Просмотров: 35

Компания «Русская аквакультура» приобрела второй завод в Норвегии по производству смолта - малька красной рыбы. Сумма сделки не уточняется.

Предприятие Olden Oppdrettsanlegg AS работает с 1995 года и ранее было одним из поставщиков «Русской аквакультуры». На нем можно производить как малька радужной форели, так и смолт атлантического лосося. У завода есть лицензия на производство 2 млн мальков в год. Первую партию мальков с предприятия компания сможет получить уже в 2018 году.

В июле «Русская аквакультура» объявила о приобретении норвежского завода по производству мальков форели и лосося Villa Smolt, которое может производить до 5 млн мальков в год. В дальнейшем компания планирует построить завод по производству смолта в России.

«За достаточно короткий период времени мы сделали два важных шага в обеспечении компании собственным посадочным материалом, что в значительной степени укрепит наши рыночные позиции и снизит операционные и биологические риски», - прокомментировал гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов.

Норвежский лосось является узнаваемым во всем мире товаром, однако ввоз рыбы из Норвегии в Россию запрещен с августа 2014 года, когда были введены контрсанкции. Однако импорт рыбного посадочного материала для дальнейшего разведения в России разрешен.

Эта сделка поможет компании увеличить объемы производства рыбы. Так, к 2025 году «Русская аквакультура» намерена производить 25-30 тыс. тонн товарной красной рыбы ежегодно, сообщает ТАСС.

При этом по итогам первого полугодия 2017 года объем производства компанией рыбы вырос в 7 раз и составил 8,4 тыс. тонн биомассы, отчиталась ранее «Русская аквакультура».

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