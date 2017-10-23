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Сделали выводы. Аэропорт «Мурманск» закупил новую снегоуборочную технику

12:1523 октября 2017Просмотров: 153

Аэропорт «Мурманск» сделал выводы из прошлой аномальной зимы и закупил несколько единиц новой техники. 

Новая техника - на базе машин Мерседес. Длина отвала почти в два раза больше чем на старых автомобилях. Теперь убирать полосу можно будет качественней и эффективней.

Однако новая техника может не только убирает снег. Это - машины «3 в 1».

Готовность мурманского аэропорта к зиме также оценил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин. Он оценил работу аэропорта по подготовке к зиме положительно.

Сегодня этот вопрос станет одной из тем оперативного совещания в правительстве Мурманской области.

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