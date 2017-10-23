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В краеведческом музее откроется выставка агитационных плакатов советского времени

16:1223 октября 2017Просмотров: 97

25 октября в 17 часов в краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «Революционный держите шаг», посвященной 100-летию русской революции.

На выставке будут представлены политические плакаты и агитационный фарфор из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

Коллекция плакатов музея насчитывает около 7000 экспонатов и состоит преимущественно из плакатов советского периода.

Большая их часть была издана в 1960–1980-е годы и является по своей тематике агитационным плакатом массового тиража.

Часть коллекции – это плакаты, посвященные революции 1917 года.

Советский плакат появился в годы пролетарской революции, нес народным массам призывы Коммунистической партии, звал на борьбу за свободу и справедливость.

Гости музея увидят 33 плаката, созданные основоположниками жанра «советский политический плакат» - знаменитыми художниками: Дмитрием Орловым (псевдоним Д. Моор или Дмитрий Моор), Виктором Денисов (псевдоним В. Дени), Александром Апситисом (псевдоним А. Апсит).

Музей представит 10 предметов, которые можно отнести к агитационному фарфору 1918-1921 гг.

На государственном (бывшем Императорском фарфоровом заводе) в Петрограде оказались большие запасы не расписанных изделий, которые решено было использовать не просто как посуду, а как средство революционной агитации.

Это самый дешевый и массовый вид агитационной печати – прокламация, листовка на фарфоре. Над созданием произведений агитационного фарфора работала группа художников завода во главе с Сергеем Чехониным, русским графиком и живописцем.

Посетители выставки увидят уникальные экспонат – бокал с изображением звезды, с отходящими от нее лучами, серпа, молота, шестеренки и даты «1917–1927», сообщает пресс-служба регионального комитета по культуре и искусству.

Артефакт сделан Сергеем Чехониным и посвящен 10-летию Октябрьской революции. Семья Вальценбург из Ленинграда в 1973 году передала бокал в дар музею.

Выставка будет работать до 25 ноября.

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